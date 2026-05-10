Beneficios de la cáscara de mandarina: para qué sirve y cómo preparar un té natural

Resumen para apurados
- La cáscara de mandarina ofrece hoy beneficios para la salud mediante infusiones que previenen enfermedades y reducen el colesterol, superando en antioxidantes a su pulpa natural.
- Investigaciones en Leicester y Bulgaria resaltan el uso de Salvestrol Q40 y pectina en la corteza. Se prepara secando las tiras por 15 días antes de hervirlas con agua y miel.
- Este recurso natural gana terreno como complemento preventivo en oncología y nutrición, aunque expertos advierten que no reemplaza tratamientos médicos ni la higiene necesaria.
La mandarina es una de las frutas cítricas más consumidas por su sabor dulce y refrescante, además de sus múltiples propiedades nutricionales. Sin embargo, muchas personas desconocen que su cáscara también puede aportar importantes beneficios para la salud.
El nombre “mandarina” proviene del color de los trajes que utilizaban los mandarines, antiguos gobernantes de China, debido al tono anaranjado intenso de la fruta.
Propiedades de la mandarina
La mandarina contiene vitaminas C, B1, B2 y B6, además de flavonoides, betacarotenos y aceites esenciales. También aporta minerales como potasio, calcio, magnesio, hierro, zinc y fósforo.
Su pulpa destaca por su sabor agridulce y su alto contenido de agua y fibra, pero la cáscara concentra todavía más antioxidantes y compuestos naturales beneficiosos.
Beneficios de la cáscara de mandarina
Diversos estudios científicos han analizado las propiedades de la cáscara de mandarina y sus posibles efectos positivos en el organismo.
Puede ayudar a prevenir enfermedades
La cáscara contiene un compuesto llamado Salvestrol Q40, que fue estudiado por investigadores de la Escuela de Farmacia de Leicester. Los científicos analizaron su potencial para actuar sobre células cancerosas que contienen una enzima específica conocida como P450 CYP1B.
Aunque las investigaciones continúan, este hallazgo abrió nuevas posibilidades para futuros tratamientos relacionados con cáncer de mama, pulmón, próstata y ovario.
Ayuda a reducir el colesterol
Según estudios de la Universidad de Western Ontario, la cáscara de mandarina posee una alta concentración de antioxidantes, incluso mayor que la pulpa de la fruta.
Estas sustancias podrían contribuir a disminuir los niveles de colesterol y favorecer la limpieza de la sangre cuando se consume en infusión.
Mejora la salud intestinal
Investigaciones del Instituto de Química de Bulgaria señalaron que la cáscara contiene altos niveles de pectina, una fibra dietética que ayuda a mejorar el tránsito intestinal, aumentar la sensación de saciedad y fortalecer el sistema inmunológico.
Funciona como desintoxicante natural
Por tratarse de un cítrico con propiedades alcalinas, la mandarina puede ayudar a eliminar toxinas acumuladas en el organismo. Por eso, el té de cáscara de mandarina suele utilizarse como remedio natural para depurar el cuerpo.
La cáscara de mandarina en la gastronomía
Además de sus propiedades medicinales, la cáscara de mandarina es ampliamente utilizada en la cocina asiática, especialmente en preparaciones chinas.
Se emplea para realzar el sabor de carnes, pescados, mariscos, bebidas calientes y frías, así como también en distintos postres.
Cómo preparar té de cáscara de mandarina
Ingredientes
Cáscaras de dos mandarinas
Una cucharada de miel
600 ml de agua
Preparación
Cortar las cáscaras en tiras delgadas y dejarlas secar en un frasco durante 15 días.
Hervir los 600 ml de agua en una olla.
Agregar las cáscaras secas cuando el agua alcance el hervor.
Apagar el fuego y dejar reposar la infusión durante 10 minutos.
Colar, servir y endulzar con miel al gusto.
Qué tener en cuenta antes de consumirla
Aunque la cáscara de mandarina tiene propiedades beneficiosas, especialistas recomiendan lavarla correctamente antes de usarla para eliminar restos de pesticidas o sustancias químicas.
Además, las infusiones naturales no reemplazan tratamientos médicos ni medicamentos indicados por profesionales de la salud.