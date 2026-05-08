Legisladores buscan que se prohíba la minería en zonas de glaciares de Tucumán

Protección integral

La propuesta de la legisladora oficialista apunta a la protección integral de glaciares y ambiente periglacial de la provincia, “en su carácter de reservas estratégicas de recursos hídricos, reguladores del ciclo hidrológico y bienes ambientales de carácter colectivo”. Además, se incluyen prohibiciones expresas en el articulado: la liberación, dispersión o disposición de sustancias contaminantes; la exploración y explotación minera e hidrocarburífera; la instalación de industrias o actividades que afecten su estabilidad o dinámica; la construcción de obras de infraestructura, salvo aquellas estrictamente necesarias para investigación científica o gestión ambiental; y cualquier actividad que implique su destrucción, traslado o alteración. “De acuerdo con datos del Inventario Nacional de Glaciares, en la provincia se registran 122 cuerpos de hielo, que en conjunto abarcan una superficie cercana a los 10 kilómetros cuadrados”, fundamentó Vargas Aignasse.