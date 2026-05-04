La Legislatura se apresta a repudiar hoy una batería de políticas de Milei

Por otra parte, en el orden del día figura un proyecto del legislador Ernesto Gómez Gómez Rossi (Libres del Sur) en rechazo de la decisión del Gobierno nacional de dar de baja el programa Volver al Trabajo (ahora se otorgarán vouchers para capacitaciones). El parlamentario propone que la Cámara exija la continuidad del programa dado su amplio impacto en las personas en situación de vulnerabilidad social. Además, indicó que afecta las economías regionales de las provincias que forman parte del Norte Grande. Mencionó que en Tucumán son 55.000 beneficiarios que dejan de recibir $78.000, lo que implica $4.200 millones menos que dejarán de ingresar a la economía local.