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Recuerdos fotográficos: Charles Nungesser, el as del aire que aterrizó en el parque en 1913

En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. Esperamos que a ustedes, lectores, los haga reencontrarse con aquellos momentos y que puedan retroalimentar con sus propias memorias esta sección que les brindamos día a día.

Recuerdos fotográficos: Charles Nungesser, el as del aire que aterrizó en el parque en 1913
Por Roberto Delgado y Jorge Olmos Sgrosso Hace 3 Hs

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