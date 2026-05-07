Estudiar gratis en el exterior: una beca cubre viaje, estadía y formación

Resumen para apurados
- La Fundación Botín abrió la inscripción hasta el 20 de mayo para su beca de liderazgo público destinada a universitarios latinoamericanos, cubriendo viaje, estadía y formación.
- El programa se cursará a fines de 2026 en Colombia, España y Brasil. Incluye traslados y matrícula para alumnos con el 50% de la carrera aprobada y compromiso con el impacto social.
- La iniciativa busca profesionalizar la función pública en la región mediante el trabajo en red. Se espera que los seleccionados lideren proyectos con alto impacto en sus comunidades.
Estudiar en el exterior, viajar por varios países y formarse en liderazgo público sin pagar nada: esa es la propuesta de la Fundación Botín, que abrió la convocatoria a la XVII edición de su programa para el fortalecimiento de la función pública en América Latina.
La beca cubre todos los gastos y está dirigida a estudiantes universitarios de la región. La iniciativa apunta a jóvenes con vocación de impacto social y compromiso con lo público.
Cómo es el programa y dónde se cursa
El programa se desarrollará entre el 13 de octubre y el 3 de diciembre de 2026 y combina formación académica, actividades prácticas y experiencias internacionales.
El recorrido incluye distintas sedes:
- Universidad de los Andes (Colombia), donde comienza la experiencia
- Ciudades de España como Madrid, Santander, Salamanca y Santiago de Compostela
- Fundação Getulio Vargas (Brasil), donde finaliza el programa
Durante esas semanas, los estudiantes seleccionados participaran de clases, talleres y actividades de intercambio con estudiantes de otros países.
Qué cubre la beca
Uno de los principales atractivos es que la beca es completa. La fundación asume:
- Pasajes internacionales
- Traslados internos
- Alojamiento
- Matrícula del programa
Requisitos: quiénes pueden postularse
El programa está dirigido a universitarios que cumplan con los siguientes puntos:
- Tener nacionalidad de un país de América Latina
- Estar cursando una carrera y haber completado al menos el 50%
- Haber nacido entre el 1 de enero de 2001 y el 31 de diciembre de 2006
- Presentar un aval de su universidad
- Completar la inscripción con la documentación requerida
Además, se valorará la participación en proyectos sociales, voluntariados y el interés por mejorar lo público.
Qué documentación hay que presentar
Para postularse, es necesario reunir varios documentos:
- Carta de aval de la universidad
- Declaración jurada del candidato
- Fotocopia del pasaporte
- Foto tipo carnet
- Video breve de presentación
- Certificados de idioma (opcionales)
También se incluye un desafío de proactividad, que puede sumar puntos en el proceso de selección.
Cómo anotarse y fechas clave
La inscripción está abierta hasta el 20 de mayo de 2026 y se realiza de forma online.
Luego del cierre, un comité evaluará las postulaciones y seleccionará a los participantes, cuyos nombres se publicarán en la web oficial.
Más allá de la formación académica, el programa propone una experiencia intensiva de intercambio y trabajo en red. La idea es que los participantes no solo se capaciten, sino que también construyan vínculos y desarrollen proyectos con impacto en sus países.