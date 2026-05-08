El padre cuida el viñedo, el hijo es enólogo y el otro diseña las etiquetas: la bodega que sorprende con un malbec de altura
Con 100 botellas en 2018 y 3.000 litros hoy, Vertientes Tintas es un emprendimiento que ya cosechó medallas de oro. “Es premio al esfuerzo, no a los contactos políticos”, dice su dueña.
GASTRONOMÍA Y ARTE. Un mural representativo de la actividad familiar.
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