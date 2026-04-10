Ley de Glaciares: Tucumán aportó votos clave para el oficialismo

Convocatoria en contra: fundaciones y asociaciones piden sumarse a una demanda colectiva

Tras la reciente aprobación de las modificaciones a la Ley de Glaciares en el Congreso, el clima de tensión se trasladó de las calles a los tribunales. Las organizaciones Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) , la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y Greenpeace anunciaron formalmente que avanzarán con una demanda judicial para declarar la inconstitucionalidad de la reforma. En un duro comunicado, las entidades calificaron la sanción como una “traición a la voluntad ciudadana” y convocaron a la sociedad a sumarse a lo que pretenden ser la demanda colectiva más grande de la historia argentina. La reacción de la comunidad científica y las asambleas ciudadanas ha sido de un rechazo tajante. El principal argumento de estos sectores es que la nueva normativa implica un retroceso crítico en la protección de las reservas estratégicas de agua dulce del país. Advierten que, en un contexto global de crisis climática, debilitar la tutela sobre los glaciares y el ambiente periglacial pone en riesgo el equilibrio hídrico de regiones enteras, comprometiendo seriamente el acceso al agua para las generaciones presentes y futuras.