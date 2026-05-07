Becas tech en mayo: tres cursos gratis para formarte en programación y habilidades digitales

Resumen para apurados
- Fundación Tecnología con Propósito lanzó tres becas gratuitas de formación digital para mayo. Son cursos virtuales que buscan mejorar la inserción laboral en el sector IT global.
- La oferta incluye QA Automation, Sostenibilidad y Habilidades Laborales. No requieren conocimientos previos y forman parte de XAcademy, programa impulsado por la empresa Santex.
- Tras formar a 25.000 personas, la iniciativa se posiciona como una puerta de entrada accesible para quienes buscan reconvertirse profesionalmente en un mercado laboral digitalizado.
Aprender tecnología sin pagar y desde casa. Esa es la propuesta de las nuevas becas que lanzó la Fundación Tecnología con Propósito, que ya abrió inscripciones para tres cursos gratuitos con inicio en mayo.
La iniciativa forma parte de XAcademy, un programa de formación digital que apunta a mejorar las oportunidades laborales en el mundo IT. Las clases serán virtuales, con acompañamiento docente y certificación oficial al finalizar.
Qué cursos se pueden hacer
La convocatoria incluye tres propuestas con enfoques distintos, pensadas para perfiles diversos:
- Sostenibilidad Digital (desde el 11 de mayo)
Aborda el impacto ambiental de la tecnología. Incluye herramientas para medir la huella digital y usar recursos de forma más eficiente. Tiene una duración de tres semanas (con prácticas). El enlace para ingresar es este formulario.
- QA Automation – Testing automatizado (desde el 12 de mayo)
Orientado a quienes buscan un perfil técnico. Trabaja con herramientas como Cypress y APIs, usadas en la industria del software. Tiene una duración de nueve semanas. El enlace para ingresar es este formulario.
- Skills Up – Habilidades para el trabajo (desde el 18 de mayo)
Se enfoca en organización, productividad y uso de herramientas digitales para el día a día laboral. Dura cinco semanas (con prácticas en cada módulo). El enlace para ingresar es este formulario.
Todos los cursos se dictan en español y están abiertos a personas de cualquier edad, con o sin experiencia previa.
Cómo anotarse
Las inscripciones ya están abiertas y se realizan a través de formularios online en los canales oficiales de la fundación: Cada curso tiene cupos limitados, por lo que la selección dependerá de la cantidad de postulantes.
Desde la organización explican que el objetivo es preparar a los estudiantes para un mercado laboral cada vez más digital. En los cursos, los contenidos se trabajan con una lógica práctica, pensada para aplicar lo aprendido en situaciones reales.
La fundación, impulsada por la empresa tecnológica Santex, ya formó a más de 25.000 personas desde su creación en 2022.
Para quienes quieren dar sus primeros pasos en tecnología —o sumar herramientas concretas—, la propuesta aparece como una puerta de entrada accesible.