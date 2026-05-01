Mensaje de Jaldo a los trabajadores: "Cuiden el empleo, hoy es muy difícil conseguir otro"

Resumen para apurados
- El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, pidió en Tafí del Valle cuidar el empleo actual ante la crisis económica y la dificultad extrema de conseguir nuevos puestos de trabajo hoy.
- Durante una entrega de maquinaria, el mandatario analizó cómo el endeudamiento bancario y la inflación erosionan el salario de los trabajadores, impidiéndoles llegar a fin de mes.
- Jaldo apuesta a la obra pública para reactivar la economía local, advirtiendo que la fragilidad del mercado laboral argentino obliga a priorizar la estabilidad de los puestos existentes.
El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, envió un mensaje cargado de realismo a los trabajadores de la provincia. Durante un acto de entrega de maquinaria en Tafí del Valle, el mandatario combinó el reconocimiento al esfuerzo diario con una cruda advertencia sobre la fragilidad del mercado laboral actual y la crisis de deuda que afecta a las familias.
Jaldo expresó su solidaridad tanto con quienes carecen de un empleo digno como con aquellos que, aun estando ocupados, enfrentan dificultades económicas. "Aun teniendo un sueldo, muchos no llegan a fin de mes por el alto nivel de endeudamiento bancario y de tarjetas", señaló el gobernador al reconocer que la situación macroeconómica erosionó el poder adquisitivo de los tucumanos.
Asimismo, el mandatario destacó la obra pública como un motor clave para la reactivación económica y la generación de puestos genuinos. Al concluir, dejó un consejo directo para la comunidad: "Cuiden el trabajo. El que pierde un empleo en esta Argentina, difícilmente consiga otro", remarcó.
“También sabemos que el que tiene trabajo por ahí hoy no tiene mucho para festejar, porque, aun teniendo un sueldo, no llegan a fin de mes. Hoy, el gran nivel de endeudamiento que tienen los trabajadores, que prácticamente no cobran nada o cobran poco a fin de mes, porque la situación macroeconómica lo llevó a endeudarse, endeudarse con créditos, endeudarse con tarjetas, endeudarse en el banco, endeudarse en la caja. Es decir, aún, el que tiene trabajo no la está pasando bien”, insistió.