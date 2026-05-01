Mensaje de Jaldo a los trabajadores: "Cuiden el empleo, hoy es muy difícil conseguir otro"

“También sabemos que el que tiene trabajo por ahí hoy no tiene mucho para festejar, porque, aun teniendo un sueldo, no llegan a fin de mes. Hoy, el gran nivel de endeudamiento que tienen los trabajadores, que prácticamente no cobran nada o cobran poco a fin de mes, porque la situación macroeconómica lo llevó a endeudarse, endeudarse con créditos, endeudarse con tarjetas, endeudarse en el banco, endeudarse en la caja. Es decir, aún, el que tiene trabajo no la está pasando bien”, insistió.