"Ficha Limpia": el radical Cano celebró la sanción y la definió como un triunfo de la sociedad civil

El legislador José Cano acompañó la aprobación de la Ley de "Ficha Limpia" en la Legislatura provincial, al calificarla como un avance clave para la calidad institucional de Tucumán. Durante su intervención, el referente radical destacó que esta norma no es solo un logro legislativo, sino el resultado de una demanda ciudadana que recolectó más de 500.000 firmas en todo el país.