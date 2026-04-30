"Ficha Limpia": el radical Cano celebró la sanción y la definió como un triunfo de la sociedad civil

El legislador José Cano acompañó la aprobación de la Ley de "Ficha Limpia" en la Legislatura provincial, al calificarla como un avance clave para la calidad institucional de Tucumán. Durante su intervención, el referente radical destacó que esta norma no es solo un logro legislativo, sino el resultado de una demanda ciudadana que recolectó más de 500.000 firmas en todo el país.
“Tucumán da un paso importante al sumarse a las provincias que ya cuentan con esta herramienta”, señaló Cano, quien otorgó especial reconocimiento a los impulsores del movimiento, como Gastón Marra y José María Canelada. Según el legislador, este proceso demuestra la capacidad de la sociedad civil para marcar la agenda pública y transformarla en políticas concretas.
Sin embargo, Cano advirtió que la tarea no termina aquí. “Es un camino correcto, pero quedan desafíos pendientes en el sistema electoral y en la regulación del financiamiento político”, afirmó al instar a profundizar la transparencia para consolidar instituciones más confiables.