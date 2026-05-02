Legislatura: se amplió hasta 2028 la emergencia en el transporte público de Tucumán

Resumen para apurados
- La Legislatura de Tucumán prorrogó hasta 2028 la emergencia en el transporte público para garantizar subsidios estatales a las empresas ante la crisis de costos del sector.
- El oficialismo impulsó la medida pese a las críticas opositoras por el mal servicio. La norma permite transferir fondos millonarios ante el alza en combustibles y salarios.
- La decisión busca evitar el colapso del sistema, pero posterga una reforma de fondo. El impacto futuro dependerá de si se logra mejorar la calidad para recuperar a los usuarios.
Los cuestionamientos a los transportistas retumbaron en el recinto de la Legislatura cuando se abordó la declaración de la emergencia en el transporte público de Tucumán, la cual se extendió por dos años más. Con rechazo de parte de la oposición, el oficialismo logró prorrogar la vigencia de una normativa que permite otorgar subsidios a las empresas prestatarias del servicio (N° 9.773, la cual vencía el 31 de mayo de 2026).
El presidente de la comisión de Obras, Servicios Públicos, Vivienda y Transporte, Tulio Caponio, remarcó que la ley es “el brazo ejecutor” que tiene el Poder Ejecutivo (PE) para poder transferir subsidios provinciales a las firmas de transporte. En ese sentido, explicó que era necesaria la prórroga para poder sostener el sistema en funcionamiento.
En el último mes, la Provincia aportó más de $5.000 millones a la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) y la Municipalidad de la Capital aportó cerca de $2.000 millones.
La propuesta de la Casa de Gobierno, en los fundamentos, señaló que persisten las causales que dieron origen a la declaración de la emergencia. Se indicó también que se agudizó la crisis en el sector de transporte por los aumentos en los costos de combustible y salarios. “A fin de optimizar las acciones de gestión en el sector, se hace necesario prorrogar la mencionada emergencia”, se explicó en el texto.
Reproches
La oposición, sin embargo, reprochó la prórroga de una nueva emergencia, puntualmente porque está dirigida a un servicio que viene cuestionado hace largos años. Hablaron de la prestación de un pésimo servicio -en líneas generales- y que los usuarios son prácticamente rehenes.
Fuerza Republicana no acompañó la iniciativa y explicó, a través del legislador Eduardo Verón Guerra, que el problema que tiene la provincia es que se está naturalizando la prórrogas de emergencias en vez de discutir cómo salir de esa situación. Mientras que Silvia Elías de Pérez se expresó a favor de cuidar los puestos de trabajo, pero no de esta manera y propuso subsidiar empresa por empresa.
Walter Berarducci señaló que desde 2019 a la actualidad cayó cerca de un 50% el corte de boleto porque el usuario abandonó ese servicio. Criticó que se le den subsidios a Aetat, una asociación denunciada por presuntas irregularidades en el manejo de fondos.