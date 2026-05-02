Legislatura: se amplió hasta 2028 la emergencia en el transporte público de Tucumán

Los cuestionamientos a los transportistas retumbaron en el recinto de la Legislatura cuando se abordó la declaración de la emergencia en el transporte público de Tucumán, la cual se extendió por dos años más. Con rechazo de parte de la oposición, el oficialismo logró prorrogar la vigencia de una normativa que permite otorgar subsidios a las empresas prestatarias del servicio (N° 9.773, la cual vencía el 31 de mayo de 2026).