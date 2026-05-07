"El liderazgo se ejerce desde el ejemplo": la historia de Mercedes Paz entre el tenis y McDonald's
No hay una sola forma de definir a Mercedes Paz. Su historia atraviesa el deporte de alto rendimiento, el mundo empresarial y la vida familiar, pero hay algo que conecta todas esas etapas: una manera de entender el liderazgo desde la experiencia. Durante su participación en un nuevo capítulo de "Encuentros LA GACETA", la empresaria, al frente de Arcos Dorados, firma que opera McDonald's en Tucumán, volvió sobre esa idea que construyó a lo largo de los años.
"Para mí el liderazgo se ejerce desde el ejemplo", sostuvo, y dejó en claro que no se trata solo de lo que se dice, sino de cómo se actúa.
Esa lógica se construyó desde temprano. Su paso por el tenis profesional no solo le dio visibilidad, sino también herramientas que hoy traslada a la empresa. "No hay mejor universidad que el deporte", aseguró, al destacar valores como la disciplina, la perseverancia y la capacidad de análisis. Ese camino no siempre fue sencillo. Paz recordó situaciones concretas de su etapa como tenista, donde las diferencias entre hombres y mujeres eran evidentes.
"Había cosas muy marcadas. Por ejemplo, te daban poco tiempo para entrenar y los varones, cuando jugaban cruzado, te tiraban la pelota para que te corras", contó. Lejos de quedarse en esa incomodidad, esas experiencias funcionaron como parte de su formación.
"Me encanta ver que hoy se respeta mucho más a la mujer y que hay más oportunidades", aseguró.
Ese aprendizaje también se trasladó a su forma de liderar. Para Paz, el error no es algo que se evita, sino una parte necesaria del proceso. "El que nunca nada hace nunca se equivoca", recordó como una de las frases que marcó su vida, y sumó: "Lo importante es aprender y que el error no pase desapercibido". A lo largo de su trayectoria, la ex tenista tuvo que adaptarse a distintos entornos: desde la competencia deportiva hasta la gestión empresarial. "La evolución es continua, el mundo te va imponiendo ese ritmo", explicó. Paz se define como una persona autoexigente, pero también flexible.
"El equilibrio no es estático, se va moviendo", sostuvo al describir cómo combina la intensidad del trabajo con la vida personal. "Una mujer tiene que ser muy organizada", resumió.
En el mundo empresarial, uno de los aprendizajes más importantes fue entender el valor de los equipos. Para Paz, liderar no implica hacerlo todo, sino saber delegar. "Uno delega la tarea, pero nunca la responsabilidad", explicó. Esa idea marca su forma de trabajar: confiar en los equipos, pero sostener el seguimiento y la toma de decisiones. La planificación también cumple un rol clave. "Si no sabés hacia dónde vas, es muy difícil organizarte", planteó.
Con una mirada puesta en la evolución constante, Mercedes Paz sintetiza su filosofía en una idea que la atraviesa desde la cancha hasta la oficina: el liderazgo se construye con hechos, no con palabras.
Auspician el Summit Mujeres y Liderazgo: Marathon deportes - Naturgy - Grupo Yuhmak - Grupo Zafra -Arcos Dorados - Mares Spa - Elementos Personalizados - Esper, soporte técnico para eventos