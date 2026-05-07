"El liderazgo se ejerce desde el ejemplo": la historia de Mercedes Paz entre el tenis y McDonald's

Ese aprendizaje también se trasladó a su forma de liderar. Para Paz, el error no es algo que se evita, sino una parte necesaria del proceso. "El que nunca nada hace nunca se equivoca", recordó como una de las frases que marcó su vida, y sumó: "Lo importante es aprender y que el error no pase desapercibido". A lo largo de su trayectoria, la ex tenista tuvo que adaptarse a distintos entornos: desde la competencia deportiva hasta la gestión empresarial. "La evolución es continua, el mundo te va imponiendo ese ritmo", explicó. Paz se define como una persona autoexigente, pero también flexible.