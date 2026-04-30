Disputa en la UNT: la fórmula Cabrera-Abdala calificó de “lamentable” la postulación de Pagani-Leal

La disputa también se trasladó al plano judicial. Cabrera explicó que presentaron una acción para que la Justicia se expida sobre la validez de la candidatura oficialista, aunque cuestionó la respuesta recibida. “No se expidió en tiempo y forma, sino de una manera ambigua, sin dar razones. Nosotros advertimos que iba a haber un caso, y finalmente ocurrió”, afirmó.