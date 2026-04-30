Disputa en la UNT: la fórmula Cabrera-Abdala calificó de “lamentable” la postulación de Pagani-Leal
Resumen para apurados
- La fórmula Cabrera-Abdala calificó de ilegal la candidatura de Pagani-Leal al rectorado de la UNT en Tucumán, por buscar un tercer mandato consecutivo contra el estatuto vigente.
- La oposición denunció una "tristeza democrática" y anunció apelaciones judiciales ante el apoyo de decanos al oficialismo, alegando que el consenso no reemplaza la legalidad interna.
- La disputa judicial en la UNT marca una elección tensa sin debates previos. El resultado definirá el respeto a la normativa institucional y el modelo de gestión estudiantil futuro.
En la recta final hacia las elecciones de la Universidad Nacional de Tucumán, la fórmula integrada por Miguel Ángel Cabrera y Virginia Abdala endureció su postura frente a la oficialización de la candidatura de Sergio Pagani y Mercedes Leal, a la que calificaron como “lamentable” y contraria al estatuto vigente.
Durante una entrevista con LA GACETA, ambos candidatos señalaron que la decisión del actual rector de presentarse a un nuevo mandato consecutivo vulnera normas internas de la universidad. “Es una tristeza democrática, le llamemos así, porque nuestra universidad no se merece esto”, expresó Cabrera, al tiempo que cuestionó que se hayan “pasado por alto artículos liminares del estatuto”.
En ese sentido, recordó que la asamblea universitaria ya se había pronunciado en contra de una nueva reelección consecutiva. “Hicieron caso omiso a todo lo reglamentario y han presentado su fórmula. Es lamentable para la vida democrática de la universidad lo que ocurrió”, insistió.
Abdala, por su parte, remarcó una de las principales diferencias conceptuales con el oficialismo. “El consenso puede construir gobernabilidad, pero no reemplaza la legalidad”. Ambos coincidieron en que, si bien reconocen aspectos positivos de la gestión actual (de la cual formaron parte), consideran que el respeto al estatuto debe estar por encima de cualquier acuerdo político.
La disputa también se trasladó al plano judicial. Cabrera explicó que presentaron una acción para que la Justicia se expida sobre la validez de la candidatura oficialista, aunque cuestionó la respuesta recibida. “No se expidió en tiempo y forma, sino de una manera ambigua, sin dar razones. Nosotros advertimos que iba a haber un caso, y finalmente ocurrió”, afirmó.
Ante este escenario, confirmó que avanzarán con una apelación. “Es un camino que no queríamos recorrer, pero nos han obligado. La campaña debería haber sido de otra manera, una campaña de ideas”.
En relación al respaldo que recibió la fórmula Pagani-Leal por parte de decanos, Abdala reiteró su postura. “No se puede reemplazar la letra y el espíritu de un estatuto por un consenso circunstancial”.
Consultados sobre la falta de debate público entre las fórmulas, los candidatos señalaron que durante meses no hubo instancias de discusión porque el oficialismo no había formalizado su postulación. “Nos hubiera gustado debatir. Ahora estamos a días de la elección y ya no hay margen”, lamentaron.
De cara a los comicios (que comenzarán la próxima semana con votaciones por estamentos), Cabrera y Abdala aseguraron que continuarán recorriendo la universidad con sus propuestas. “La hemos caminado a conciencia y no hemos percibido ese consenso del que se habla”, sostuvieron.
Finalmente, en caso de resultar electos, adelantaron que sus primeras medidas apuntarán a “reordenar la universidad” y enfocar la gestión en los estudiantes. “Todo el esfuerzo institucional debe estar puesto en ellos, que son el objeto social de la universidad”, concluyeron.