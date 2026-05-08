Rutas nacionales: el Fiat Marea, las desventuras de un influencer y los síntomas de un país roto
De las advertencias en el Paso de Jama a los pozos intransitables de la 34. Por qué el deterioro de las vías troncales es mucho más que un problema de logística ¿Cuánto falta para que en Tucumán ocurra lo mismo?
CRÁTER. Uno de los tantos baches que cubren las rutas. ARCHIVO
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