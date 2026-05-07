Sofia Coppola busca nuevos directores y ofrece U$S20.000 para tu corto

Resumen para apurados
- Sofia Coppola y Decentralized Pictures lanzan un concurso internacional que otorgará 20.000 dólares a un cineasta emergente para producir un cortometraje antes de junio de 2026.
- El proceso requiere un video de prueba y una descripción del proyecto. Los finalistas son elegidos por la comunidad y el ganador recibe mentoría directa de la reconocida directora.
- La convocatoria busca reducir la brecha financiera en el cine independiente, permitiendo que nuevos talentos accedan a recursos y visibilidad global mediante plataformas digitales.
Filmar un corto y que lo vea Sofia Coppola ya suena como un salto grande. Ahora, además, puede convertirse en una oportunidad concreta.
La directora de Priscilla y Lost in Translation lanzó un premio internacional junto a Decentralized Pictures, una organización que busca abrir el acceso al financiamiento en el cine independiente. El objetivo es simple: encontrar a un nuevo talento y ayudarlo a llevar su proyecto a la pantalla.
Un premio que abre puertas
El ganador recibirá U$S20.000 para producir un cortometraje. Pero el dinero es solo una parte. La propuesta incluye mentoría directa de Coppola, apoyo en difusión y la posibilidad de estrenar el trabajo en DCP+, la plataforma de la organización.
Para quienes están dando sus primeros pasos, ese combo cambia el escenario. No se trata solo de filmar, sino de tener acompañamiento en cada decisión clave.
Cómo funciona la convocatoria
El proceso es abierto y combina evaluación colectiva con decisión final. Los postulantes deben subir su proyecto a la plataforma de Decentralized Pictures, donde otros usuarios —cineastas y público interesado— votan y ayudan a seleccionar a los finalistas.
Después, Coppola y el equipo de la organización eligen al ganador.
Para participar hay que presentar:
- Un video corto que muestre el estilo del director (una escena o prueba de concepto)
- Una descripción del proyecto en una página
- Pagar una inscripción de U$S25 dólares
La convocatoria está abierta hasta el 30 de junio de 2026 en la página oficial.
El cine independiente suele chocar con un problema concreto: la falta de recursos. Conseguir financiamiento, visibilidad y acompañamiento no siempre está al alcance.
Por eso, iniciativas como esta apuntan a reducir esa distancia. Decentralized Pictures ya distribuyó más de un millón de dólares en apoyo a proyectos emergentes y trabaja con una lógica participativa, donde la comunidad también decide.