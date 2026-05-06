Las cicatrices del agua: las marcas que dejaron las inundaciones en La Madrid y que marcan la profundidad de las tragedias
Esta producción forma parte de “La memoria y el agua”, una serie especial de LA GACETA construida principalmente a partir de imágenes que exploran la dimensión histórica de las inundaciones en La Madrid. Esta segunda entrega se trata de un relato fotográfico sobre las marcas que el agua deja en las casas del pueblo: líneas de humedad que atraviesan fachadas, habitaciones y objetos como una memoria visible de inundaciones que se repiten desde hace décadas.
Resumen para apurados
- En La Madrid, Tucumán, los vecinos enfrentan las secuelas de inundaciones históricas que en marzo volvieron a dejar marcas de humedad y daños estructurales en más de mil viviendas.
- Desde 1992, las crecidas recurrentes degradan los muros por el lento drenaje. Los habitantes intentan mitigar el impacto revistiendo paredes que el agua vuelve a dañar sistemáticamente.
- Este registro visual evidencia la vulnerabilidad hídrica del sudeste tucumano. El ciclo de reconstrucción constante resalta la resiliencia local frente a la falta de soluciones finales.
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