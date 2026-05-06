Secciones
La memoria y el agua

Las cicatrices del agua: las marcas que dejaron las inundaciones en La Madrid y que marcan la profundidad de las tragedias

Las cicatrices del agua: las marcas que dejaron las inundaciones en La Madrid y que marcan la profundidad de las tragedias

Esta producción forma parte de “La memoria y el agua”, una serie especial de LA GACETA construida principalmente a partir de imágenes que exploran la dimensión histórica de las inundaciones en La Madrid. Esta segunda entrega se trata de un relato fotográfico sobre las marcas que el agua deja en las casas del pueblo: líneas de humedad que atraviesan fachadas, habitaciones y objetos como una memoria visible de inundaciones que se repiten desde hace décadas.

Álvaro Medina
Por Álvaro Medina 06 Mayo 2026

Resumen para apurados

  • En La Madrid, Tucumán, los vecinos enfrentan las secuelas de inundaciones históricas que en marzo volvieron a dejar marcas de humedad y daños estructurales en más de mil viviendas.
  • Desde 1992, las crecidas recurrentes degradan los muros por el lento drenaje. Los habitantes intentan mitigar el impacto revistiendo paredes que el agua vuelve a dañar sistemáticamente.
  • Este registro visual evidencia la vulnerabilidad hídrica del sudeste tucumano. El ciclo de reconstrucción constante resalta la resiliencia local frente a la falta de soluciones finales.
Resumen generado con IA

Escuchar nota

Tu navegador no soporta HTML5 audio
Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores.
Temas La Madrid
Tamaño texto
Comentarios
Más Noticias
Accidente en Horco Molle: afirman que la bicicleta de Benjamín Olariaga no estaba en buen estado

Accidente en Horco Molle: afirman que la bicicleta de Benjamín Olariaga no estaba en buen estado

Elecciones en la UNT: Exactas acercó a Pagani a una nueva mayoría

Elecciones en la UNT: Exactas acercó a Pagani a una nueva mayoría

Alberto Lebbos pedirá juicio político contra autoridades del Ministerio Fiscal

Alberto Lebbos pedirá juicio político contra autoridades del Ministerio Fiscal

El ingreso de un frente de frío polar podría provocar nevadas en Tafí del Valle

El ingreso de un frente de frío polar podría provocar nevadas en Tafí del Valle

Caso Lebbos: absolvieron por falta de pruebas a Soto y a Kaleñuk, y la muerte de Paulina quedó impune

Caso Lebbos: absolvieron por falta de pruebas a Soto y a Kaleñuk, y la muerte de Paulina quedó impune

Cómo es Dark Gomero, la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

Cómo es "Dark Gomero", la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

Nueva ciclogénesis y alerta naranja: qué provincias tendrán tormentas fuertes, viento zonda y posible granizo

Nueva ciclogénesis y alerta naranja: qué provincias tendrán tormentas fuertes, viento zonda y posible granizo

Con aumento y bono: cuánto cobran los jubilados en mayo 2026

Con aumento y bono: cuánto cobran los jubilados en mayo 2026

Comentarios