Adorni, cada vez más acorralado por los testigos

Tabar precisó que fue convocado para coordinar la fabricación de mesas de mármol, racks de TV, vajilleros y espejos, principalmente para el living y los dormitorios. Los pagos se habrían concretado entre enero y febrero de este año, siempre bajo la modalidad de billetes en mano y sin la emisión de la factura correspondiente. Esta irregularidad administrativa es uno de los puntos que el fiscal Pollicita sigue con mayor atención para probar el manejo de dinero no declarado.