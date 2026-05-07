“Envidiosa”, “Sex and the City” y las mujeres que aprendieron a ser "migajeras"
La popularidad de la serie volvió viral una palabra que excede a las redes sociales. “Migajera” no habla solo de vínculos desparejos: también expone cómo durante años películas, series y relatos románticos enseñaron a muchas mujeres que amar implicaba esperar, tolerar y conformarse con poco.
"Vicky" Mori, el personaje de Griselda Siciliani en "Envidiosa".
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