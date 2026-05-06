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Javier Milei defendió a Adorni: “No voy a ejecutar a una persona honesta”

El presidente habló de un complot. También dijo que el jefe de Gabinete adelantará la presentación de su declaración jurada.

El presidente Javier Milei El presidente Javier Milei FOTO TOMADA DE LANACION.COM.AR
Hace 1 Hs

El presidente Javier Milei defendió otra vez a Manuel Adorni tras el pedido de Patricia Bullrich de que adelante su presentación de la declaración jurada de bienes. “Es que en realidad Bullrich espoileó lo que iba a hacer Manuel. Tiene todo listo para presentarse”, sostuvo en relación al jefe de Gabinete.

“No voy a ejecutar a una persona honesta”, advirtió Milei en diálogo con Luis Majul y Esteban Trebucq en LN+. Atacó al contratista que declaró ante la justicia federal y cuestionó al periodismo. “Se trata de un militante kirchnerista”, manifestó el jefe de Estado. Y resaltó: “Ni en pedo se va Adorni”.

Bullrich había pedido que Adorni apure las explicaciones ante la opinión pública. El jefe de Gabinete está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito en los tribunales federales de Comodoro Py.

El contratista Matías Tabar dijo bajo juramento al fiscal Gerardo Pollicita le pagó en efectivo 245.000 dólares por remodelar la casa del country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz.

Declaración Jurada

“Los va a presentar y que se terminen todas estas mentiras y fantasías engendradas por una gran mentirosa como es la señora Pagano”, remarcó el Presidente. “Nadie se queda con los dedos sucios dentro de mi gobierno”, aclaró.

Respecto de su defensa de Adorni, Milei hizo hincapié en que “las cosas que me presentó estaban en orden”. También desmintió las versiones de haber recibido pedidos entre sus funcionarios para correr al ministro coordinador: “Nadie me planteó que Adorni tiene que estar fuera del gabinete”.

“No voy a dejar de hacer las cosas que son correctas. El año que viene los argentinos decidirán si quieren 4 años más de Milei o no. Y no hay problema. Si se deteriora la imagen en el medio por hacer las cosas bien, es la vida”, aseguró Milei.

“A mí el desgaste político no me importa porque yo trato con seres humanos grandes, honestos, que vinieron a hacer grande a la Argentina nuevamente”, señaló el jefe de Estado.

“Nosotros no necesitamos vivir del Estado, si la gente quiere volver al modelo del fracaso, que así sea. Volveremos a trabajar al sector privado”, reafirmó el Presidente.

NOTA EN PROCESO...

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