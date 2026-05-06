Secciones
SociedadEducación

Jóvenes de 18 hasta 35 años ya pueden inscribirse a programa de Capital Humano

La convocatoria 2026 de Progresar Formación Profesional ya está abierta. Incluye cursos con salida laboral y un incentivo económico, con inscripción disponible hasta noviembre.

PARA JÓVENES. Con inscripción extendida y foco en oficios, el programa Progresar Formación Profesional apunta a quienes quieren formarse y acceder a empleo formal. / MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO PARA JÓVENES. Con inscripción extendida y foco en oficios, el programa Progresar Formación Profesional apunta a quienes quieren formarse y acceder a empleo formal. / MINISTERIO DE CAPITAL HUMANO
Hace 41 Min

Resumen para apurados

  • Capital Humano abrió la inscripción al programa Progresar Formación Profesional hasta noviembre de 2026 en Argentina para jóvenes que buscan capacitación y salida laboral.
  • La convocatoria ofrece cursos del INET con incentivo económico para personas de 18 a 35 años sin empleo formal, ingresos limitados y requisito de inscripción en la app Mi Argentina.
  • La iniciativa busca fortalecer la inserción en el mercado de trabajo mediante habilidades técnicas, proyectando un impacto positivo en el acceso al empleo registrado de calidad.
Resumen generado con IA

En un contexto donde formarse puede marcar la diferencia para conseguir trabajo, el Gobierno nacional reactivó la convocatoria 2026 del programa Progresar Formación Profesional. La propuesta, impulsado por el Ministerio de Capital Humano, apunta a jóvenes y adultos que buscan adquirir habilidades concretas y mejorar sus oportunidades laborales, con un incentivo económico durante el proceso.

El programa ya abrió su inscripción y suma cambios importantes: más tiempo para anotarse y una ampliación en la edad para ciertos perfiles.

La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 18 y 24 años. Sin embargo, el límite se extiende hasta los 35 años para personas que no tienen empleo registrado, lo que amplía el alcance del programa.

El período de inscripción va del 27 de abril al 27 de noviembre de 2026. Este plazo extendido permite que más personas puedan sumarse a lo largo del año.

Quiénes pueden inscribirse y hasta cuándo

Uno de los puntos centrales es el ingreso. Para postularse, los ingresos del solicitante no deben superar tres Salarios Mínimos. Además, es obligatorio tener una cuenta en la app Mi Argentina. También lo es inscribirse en un curso validado por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET)

La inscripción se realiza a través de la plataforma: argentina.gob.ar/educacion/progresar. Para completar el proceso, es necesario estar registrado en la app Mi Argentina. Además, los estudiantes deben contar con un CBU (cuenta bancaria) o CVU (billetera virtual) a su nombre, ya que el pago del incentivo económico se deposita por esa vía.

Estos cursos están orientados a oficios y sectores productivos, con el objetivo de que la formación tenga una salida laboral concreta.

Qué ofrece el programa

Progresar Formación Profesional combina capacitación con un incentivo económico. Durante el cursado, los participantes reciben un apoyo que busca acompañar el proceso de aprendizaje.

La oferta incluye formaciones específicas en distintas áreas, desde oficios tradicionales hasta habilidades más demandadas en el mercado actual. El foco está puesto en facilitar el acceso a empleo formal.

El programa forma parte de una estrategia más amplia de inserción laboral. Apunta a sectores que enfrentan mayores dificultades para acceder a trabajo registrado y busca acortar esa distancia a través de la formación.

En un mercado laboral cada vez más exigente, capacitarse deja de ser una opción secundaria. Programas como Progresar ponen sobre la mesa una oportunidad concreta: aprender, sumar experiencia y contar con un respaldo económico en el camino. Para muchos, puede ser el primer paso hacia un empleo estable.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas ArgentinaCapital HumanoJóvenesMinisterio de Capital Humano
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Potenciar Trabajo: ¿cuánto y cuándo se cobra en mayo de 2026?

Potenciar Trabajo: ¿cuánto y cuándo se cobra en mayo de 2026?

Cursos gratis de IA y programación: así podés anotarte en Samsung Innovation Campus

Cursos gratis de IA y programación: así podés anotarte en Samsung Innovation Campus

Lo más popular
Caso Lebbos: absolvieron por falta de pruebas a Soto y a Kaleñuk, y la muerte de Paulina quedó impune
1

Caso Lebbos: absolvieron por falta de pruebas a Soto y a Kaleñuk, y la muerte de Paulina quedó impune

Nueva ciclogénesis y alerta naranja: qué provincias tendrán tormentas fuertes, viento zonda y posible granizo
2

Nueva ciclogénesis y alerta naranja: qué provincias tendrán tormentas fuertes, viento zonda y posible granizo

Horóscopo chino: los cinco signos que atravesarán el mayo más difícil, según Ludovica Squirru
3

Horóscopo chino: los cinco signos que atravesarán el mayo más difícil, según Ludovica Squirru

Cómo es Dark Gomero, la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente
4

Cómo es "Dark Gomero", la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

Con aumento y bono: cuánto cobran los jubilados en mayo 2026
5

Con aumento y bono: cuánto cobran los jubilados en mayo 2026

Ranking notas premium
Agresión de Pichón Segura a Pelli: Hay una paralización de la investigación
1

Agresión de "Pichón" Segura a Pelli: "Hay una paralización de la investigación"

Cómo es Dark Gomero, la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente
2

Cómo es "Dark Gomero", la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario
3

Amague maradoniano de Jaldo versus “all in” libertario

In memoriam: el recuerdo del empresario Julio Ruiz
4

In memoriam: el recuerdo del empresario Julio Ruiz

Facundo Ale, hijo del Mono Ale, pasó de víctima a ser acusado por un tiroteo
5

Facundo Ale, hijo del "Mono" Ale, pasó de víctima a ser acusado por un tiroteo

Más Noticias
El ingreso de un frente de frío polar podría provocar nevadas en Tafí del Valle

El ingreso de un frente de frío polar podría provocar nevadas en Tafí del Valle

Hantavirus en un crucero: evacuaron a tres pacientes y confirmaron una peligrosa cepa con contagio entre humanos

Hantavirus en un crucero: evacuaron a tres pacientes y confirmaron una peligrosa cepa con contagio entre humanos

Cómo es Dark Gomero, la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

Cómo es "Dark Gomero", la peligrosa senda donde un niño de 12 años sufrió un grave accidente

De cuánto es el monto de la Tarjeta de Alimentar en mayo de 2026

De cuánto es el monto de la Tarjeta de Alimentar en mayo de 2026

Aguinaldo junio 2026: quiénes no cobran el SAC y por qué quedan excluidos

Aguinaldo junio 2026: quiénes no cobran el SAC y por qué quedan excluidos

Horóscopo chino: los cinco signos que atravesarán el mayo más difícil, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los cinco signos que atravesarán el mayo más difícil, según Ludovica Squirru

Nueva ciclogénesis y alerta naranja: qué provincias tendrán tormentas fuertes, viento zonda y posible granizo

Nueva ciclogénesis y alerta naranja: qué provincias tendrán tormentas fuertes, viento zonda y posible granizo

Con aumento y bono: cuánto cobran los jubilados en mayo 2026

Con aumento y bono: cuánto cobran los jubilados en mayo 2026

Comentarios