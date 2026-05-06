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Desde Estados Unidos, Milei ratificó que no pedirá la renuncia de Adorni

El Presidente defendió a su jefe de Gabinete en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. Volvió a cuestionar a la prensa y negó versiones sobre modificaciones en el Gobierno.

Desde Estados Unidos, Milei ratificó que no pedirá la renuncia de Adorni
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Desde EE. UU., Milei ratificó que no pedirá la renuncia de Manuel Adorni, pese a la investigación judicial por enriquecimiento ilícito y versiones sobre cambios en el Gabinete.
  • La causa en Comodoro Py investiga pagos en efectivo por refacciones de Adorni. El mandatario negó reemplazos ministeriales y responsabilizó a la prensa por la difusión del caso.
  • El respaldo oficial busca frenar el costo político, aunque surgen internas sobre su continuidad. La evolución de la causa judicial será clave para la permanencia del funcionario.
Resumen generado con IA

El presidente Javier Milei volvió a respaldar públicamente a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y aseguró que no le pedirá la renuncia, pese a la investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que enfrenta el funcionario.

Desde Los Ángeles, donde se encuentra de viaje, el mandatario utilizó su cuenta de X para negar versiones sobre cambios en el Gabinete y redobló sus críticas contra el periodismo, al que responsabilizó por el avance del caso.

Milei negó cambios en el Gabinete

En las últimas horas, circularon versiones que indicaban posibles modificaciones en el equipo de Gobierno. Entre ellas, la supuesta designación de Juan Pazo como canciller y el traslado de Pablo Quirno para reemplazar a Adorni.

Milei descartó de plano esa posibilidad con duras críticas hacia la prensa:

“Otra pelotudez atómica de las basuras inmundas (95%) que se llaman ‘periodistas’”, escribió.

Además, aseguró que durante su viaje compartió reuniones con funcionarios clave sin que se analizara ningún cambio:

“He pasado un montón de horas con Toto [Caputo] y Pablo [Quirno] en el avión... ni de un modo tangencial se sugirió algo así”, afirmó.

Ataques a periodistas y respaldo en redes

El Presidente también apuntó contra la periodista Silvia Mercado, quien había mencionado posibles movimientos en Cancillería.

En paralelo, Milei reforzó su apoyo a Adorni al compartir mensajes de dirigentes y militantes libertarios, entre ellos uno de la diputada Lilia Lemoine, quien acusó al periodismo de impulsar una campaña para forzar la salida del funcionario.

Otro de los mensajes replicados sostuvo que “no hay acusación judicial” contra Adorni y que las denuncias buscan “difamar y ensuciar”.

La causa judicial contra Adorni

Las declaraciones del Presidente se dan en medio de una investigación que tramita en Comodoro Py, donde Adorni es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

La causa está a cargo del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, y tomó impulso tras testimonios que señalaron pagos en efectivo por refacciones en una propiedad del funcionario.

Internas en el oficialismo

Mientras Milei mantiene su respaldo público, dentro del oficialismo empiezan a surgir tensiones.

Según trascendió, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich —actual jefa del bloque oficialista en el Senado— plantearía en la próxima reunión de Gabinete la necesidad de apartar a Adorni de su cargo.

Sin embargo, la mayoría de los funcionarios continúa apoyándolo en público, aunque algunos consideran que debería dar un paso al costado.

Milei en Estados Unidos

En paralelo a la crisis política, Milei continúa con su agenda en Estados Unidos. Este miércoles disertará en el Instituto Milken, en Los Ángeles, invitado por el financista Michael Milken.

Aunque estaba previsto un encuentro entre ambos, este finalmente no se concretó por motivos personales del empresario. Antes de su exposición, el Presidente mantuvo reuniones con empresarios.

Por su parte, Adorni tiene prevista una entrevista televisiva para este jueves por la noche.

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