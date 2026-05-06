Detectan que Manuel Adorni gastó $14 millones en muebles para su departamento de Caballito

El expediente, que está a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, avanzó además este miércoles con la declaración testimonial de Leandro Miano, hijo de una de las jubiladas acreedoras del jefe de Gabinete. Miano, quien también es socio de Pablo Martín Feijoo e intervino en la compraventa del inmueble a través de la firma TSJ Group, se presentó en Comodoro Py antes de las 9 y se retiró dos horas después sin hacer declaraciones ante la prensa.