Detectan que Manuel Adorni gastó $14 millones en muebles para su departamento de Caballito

Resumen para apurados
- Manuel Adorni destinó $14 millones a muebles en su departamento de Caballito, dato que surge en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que investiga la justicia federal.
- El contratista Matías Tabar reveló que el pago fue en efectivo y sin factura. La suma se añade a deudas millonarias y compras de inmuebles bajo la lupa del juez Lijo y el fiscal.
- La Justicia levantó el secreto fiscal de Adorni para verificar su solvencia patrimonial. El impacto de la causa crece mientras se aguarda la presentación de su declaración jurada.
La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni sumó en las últimas horas un nuevo dato: el funcionario habría destinado $14 millones para renovar los muebles de su departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito, donde reside junto a su familia.
La erogación, que no había trascendido hasta ahora, surgió a partir de las averiguaciones realizadas tras la declaración de Matías Tabar, el contratista que también refaccionó la casa del country Indio Cuá. Según consta en la causa, el constructor trabajó por segunda vez para Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, esta vez en el semipiso de la calle Miró al 500.
El expediente, que está a cargo del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita, avanzó además este miércoles con la declaración testimonial de Leandro Miano, hijo de una de las jubiladas acreedoras del jefe de Gabinete. Miano, quien también es socio de Pablo Martín Feijoo e intervino en la compraventa del inmueble a través de la firma TSJ Group, se presentó en Comodoro Py antes de las 9 y se retiró dos horas después sin hacer declaraciones ante la prensa.
De acuerdo con fuentes judiciales, el testigo ratificó la existencia de una deuda de 65.000 dólares que Adorni mantiene con él y con Feijoo, monto que ambos habrían invertido para modernizar el departamento antes de que fuera adquirido por el funcionario por 230.000 dólares. También indicó que quien se ocupó de la operatoria fue su socio.
Siempre según lo declarado en sede judicial, el jefe de Gabinete habría acordado devolver esos 65.000 dólares sin plazo ni interés, de manera verbal y sin documentación que respalde el compromiso.
En paralelo, el testimonio de Tabar aportó detalles sobre nuevas intervenciones en el inmueble. El contratista señaló que no participó de la obra general realizada a mediados de 2025, pero que fue convocado posteriormente para coordinar trabajos de carpintería, una tarea similar a la que ya había realizado en la vivienda del country.
Según su declaración, Adorni y Angeletti le solicitaron contactar al mismo carpintero que había fabricado los muebles para Indio Cuá. En diciembre encargaron distintos elementos, entre ellos una mesa de comedor de madera y mármol, una mesa ratona, una mesa para comedor diario, un mueble vajillero, un rack para televisión, una consola y un espejo, entre otros.
Estos trabajos, siempre de acuerdo a lo expuesto por el contratista, habrían sido completados o abonados entre enero y febrero de este año. La modalidad de pago por los $14 millones habría sido en efectivo y sin emisión de factura.
A partir de estos elementos, el juez Lijo ordenó peritar el teléfono celular de Tabar, con el objetivo de analizar las comunicaciones mantenidas con Adorni, Angeletti y los distintos proveedores involucrados, y así verificar los montos informados.
El gasto en mobiliario se suma a los 365.000 dólares que el matrimonio habría invertido en los últimos dos años y medio en propiedades, según los datos reunidos en la causa. En cuanto a las deudas, el funcionario registra compromisos por más de 335.000 dólares, la mayoría con vencimiento en noviembre.
La investigación busca determinar si el jefe de Gabinete y su esposa cuentan con respaldo patrimonial para justificar estas erogaciones. En ese sentido, sus declaraciones juradas correspondientes a 2025 aún no fueron presentadas ante la Oficina Anticorrupción, ya que el plazo para hacerlo se extiende hasta el 31 de julio.
Como una de las medidas más recientes, el magistrado dispuso levantar el secreto fiscal de Adorni y Angeletti ante la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires, en un intento por profundizar el análisis de su situación financiera.