Bullrich presionó a Adorni para que presente su declaración jurada: "¿Para qué esperar?"

Bullrich evitó revelar detalles de las conversaciones privadas que mantiene con el mandatario sobre el tema, aunque aseguró que siempre expresa sus posiciones con sinceridad. “Yo hablo con el presidente con toda sinceridad siempre de las cosas que pienso. Algunas veces me ha dicho: ‘No, porque no estoy de acuerdo con lo que vos decís’. Algunas veces me ha dicho: ‘Sí’, otras veces me ha dicho: ‘Tomo tu idea’. Es decir, hemos tenido diversidad y también soy de hablar en el gabinete, no de callarme la boca”, expresó.