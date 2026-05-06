Bullrich presionó a Adorni para que presente su declaración jurada: "¿Para qué esperar?"
La titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado reclamó rapidez y contundencia al jefe de Gabinete en medio de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. “No puede quedar la sensación de que somos iguales a los que vinimos a correr”, advirtió.
Resumen para apurados
- La senadora Patricia Bullrich exigió al jefe de Gabinete Manuel Adorni presentar de inmediato su declaración jurada ante la investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
- Bullrich pidió no esperar al plazo del 30 de julio para aportar pruebas, buscando evitar que el oficialismo se empantane y sea comparado con gestiones políticas anteriores.
- El caso ya impacta en la imagen de Milei y Adorni en las encuestas. La resolución rápida será determinante para frenar el desgaste político de la administración libertaria.
La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo político dentro del oficialismo. La senadora Patricia Bullrich pidió públicamente que el jefe de Gabinete presente “de inmediato” su declaración jurada de bienes y dejó en evidencia la creciente preocupación en el Gobierno por el impacto del caso.
En una entrevista con Eduardo Feinmann por A24, la presidenta de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado recordó las recientes declaraciones del funcionario en el Congreso y sostuvo que ya no hay margen para dilatar explicaciones.
“El jefe de Gabinete el otro día dio un discurso en el Congreso de la Nación, estaba todo el gabinete, la ciudadanía, estaba como en cadena nacional y él dijo algo contundente. Él dijo: ‘Yo tengo una explicación a los gastos que hice y tengo’. Bueno, desde mi punto de vista, eso tiene que ser inmediato, porque ya está abierta la posibilidad de presentar la declaración jurada de bienes”, afirmó.
Bullrich cuestionó que Adorni espere hasta el cierre formal del plazo, previsto para el 30 de julio. “¿Para qué vas a esperar hasta el 30 de julio si la podés presentar ahora? Una declaración jurada de bienes es algo que, cuando uno tiene la del año anterior, es bastante fácil hacerla”, remarcó.
La ex ministra de Seguridad insistió en que el funcionario debe mostrar pruebas cuanto antes para evitar que el conflicto siga afectando al oficialismo. “Si él dijo que tiene todo probado, esa prueba para mí tiene que ser inmediata. Nosotros necesitamos no seguir discutiendo sobre esta situación que él dice que la tiene solucionada. Ahora es el momento de la prueba y la prueba, cuanto antes, mejor, porque si no, el Gobierno se empantana”, advirtió.
En esa línea, consideró que no tiene sentido postergar la presentación de la documentación. “No tiene sentido porque ya se abrió el plazo”, sostuvo. Y agregó que, una vez presentada la declaración, será el presidente Javier Milei quien deberá tomar decisiones. “Si los números están correctos, todo el mundo tendrá que guardarse sus declaraciones en el bolsillo”, lanzó.
Bullrich evitó revelar detalles de las conversaciones privadas que mantiene con el mandatario sobre el tema, aunque aseguró que siempre expresa sus posiciones con sinceridad. “Yo hablo con el presidente con toda sinceridad siempre de las cosas que pienso. Algunas veces me ha dicho: ‘No, porque no estoy de acuerdo con lo que vos decís’. Algunas veces me ha dicho: ‘Sí’, otras veces me ha dicho: ‘Tomo tu idea’. Es decir, hemos tenido diversidad y también soy de hablar en el gabinete, no de callarme la boca”, expresó.
La dirigente también dejó en claro que no pretende interferir en la investigación judicial. “Yo no voy a ponerme en el lugar del fiscal y el juez. Ni me voy a poner en el lugar de ustedes”, dijo en referencia a los periodistas. Sin embargo, enfatizó la necesidad de resolver rápidamente el tema por el impacto político que genera. “Tenemos que salir adelante, no podemos fracasar esta vuelta. Y si hay funcionarios que tienen que dar explicaciones, las tienen que dar”, afirmó.
En uno de los tramos más duros de la entrevista, Bullrich advirtió sobre el costo que el caso puede tener para la imagen del espacio libertario. “No puede quedar la sensación en la población de que nosotros somos iguales a los que venimos a correr”, señaló.
Además, consideró que la rapidez y la claridad serán determinantes para contener el desgaste. “La contundencia de los datos que tiene que dar Adorni y la rapidez son dos elementos fundamentales. Si no hay contundencia y no hay rapidez, nosotros sufrimos. Es decir, el proyecto sufre, el país sufre. Adorni tiene que hacer un esfuerzo por que esto se termine lo antes posible”, sostuvo.
El caso ya lleva cerca de dos meses y, puertas adentro del Gobierno, admiten que tuvo impacto negativo en los indicadores de percepción pública de la administración libertaria. El reconocimiento marca un cambio respecto de la postura inicial de dirigentes oficialistas, que en un principio minimizaron las repercusiones del expediente judicial.
En Balcarce 50 también observan con preocupación distintas encuestas que muestran una caída en la imagen del presidente Javier Milei. Algunos sectores hablan de un retroceso superior a los 10 puntos, especialmente entre votantes del núcleo duro libertario, mientras que otros relativizan la cifra y la ubican entre 7 y 8 puntos, tomando como referencia un relevamiento del consultor Jorge Giacobbe realizado en marzo, antes de la polémica, consignó Infobae.
Dentro del oficialismo también siguen de cerca el deterioro en la imagen pública de Adorni. Según reconocen en privado, el ex vocero presidencial se ubicaría hoy en torno al 23% de imagen positiva, un número que reflejaría el impacto del escándalo.