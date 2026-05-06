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La IA de Google ya tiene un curso: es gratis y con certificado

Santander Open Academy y Google lanzaron una capacitación online, gratuita y en español, para aprender a aplicar inteligencia artificial en campañas reales.

NUEVO CURSO GRATUITO. La formación enseña a usar las herramientas de IA de Google para crear campañas más inteligentes. / PEXELS NUEVO CURSO GRATUITO. La formación enseña a usar las herramientas de IA de Google para crear campañas más inteligentes. / PEXELS
Hace 38 Min

Resumen para apurados

  • Santander y Google lanzaron un curso online gratuito sobre IA aplicada al marketing. Está disponible en español para mayores de 16 años y ofrece certificación oficial.
  • El programa de dos horas enseña el uso de Gemini y Google Analytics 4 bajo el método TCREI. No requiere conocimientos previos y se accede vía Santander Open Academy.
  • La iniciativa busca cerrar la brecha digital en el ámbito laboral, posicionando a la IA como una herramienta esencial y accesible para potenciar la competitividad profesional.
Resumen generado con IA

La inteligencia artificial dejó de ser territorio exclusivo de programadores. Hoy, cualquier persona con conexión a internet y ganas de aprender puede capacitarse en las herramientas que están cambiando el marketing digital —y hay un curso gratuito que lo demuestra.

Santander Open Academy, en colaboración con Google, lanzó "IA Práctica para Marketing", una capacitación online disponible en español, inglés y portugués, abierta a mayores de 16 años de cualquier país. No hace falta ser cliente del banco ni cumplir requisitos técnicos especiales: el acceso es directo y las plazas son ilimitadas.

Qué se estudia

El programa dura dos horas lectivas que cada estudiante puede organizar a su propio ritmo. En ese tiempo, la propuesta es concreta: aprender a usar NotebookLM, Gemini y Google Analytics 4 (GA4) para entender mejor a las audiencias, producir contenido que conecte y sacarle más rendimiento a las campañas publicitarias.

Uno de los puntos más prácticos del curso es el marco TCREI —Tarea, Contexto, Referencias, Evaluar e Iterar— una estructura para escribir instrucciones claras y efectivas cuando se trabaja con IA. 

También hay módulos sobre Performance Max, la herramienta de Google para maximizar el alcance de los anuncios, y sobre cómo convertir datos en decisiones estratégicas reales.

IA DE GOOGLE. Santander y Google se unieron para ofrecer una capacitación práctica en herramientas de inteligencia artificial aplicadas al marketing. / CAPTURA DE PANTALLA IA DE GOOGLE. Santander y Google se unieron para ofrecer una capacitación práctica en herramientas de inteligencia artificial aplicadas al marketing. / CAPTURA DE PANTALLA

Cómo inscribirse a la capacitación en marketing

Al terminar el curso, los participantes reciben un certificado de completitud que se puede compartir en LinkedIn, descargar o imprimir. El curso está disponible hasta el 31 de diciembre de 2026.

Para quienes trabajan en comunicación, publicidad o cualquier área vinculada al marketing, esta capacitación es una entrada accesible a un mundo que ya no es opcional: la IA llegó al trabajo cotidiano, y saber usarla marca la diferencia.

El curso está disponible en: app.santanderopenacademy.com/es/course/google-practical-ai-for-marketing

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