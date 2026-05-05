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Agresión de "Pichón" Segura a Pelli: "Hay una paralización de la investigación"

El imputado por el brutal cabezazo está con arresto domiciliario, a la espera de que se defina el juicio abreviado. Los planteos de la querella, rechazados.

EN LA RUTA NACIONAL. Las imágenes de la agresión que sufrió Pelli en La Madrid se volvieron virales. EN LA RUTA NACIONAL. Las imágenes de la agresión que sufrió Pelli en La Madrid se volvieron virales.
Luis María Ruiz
Por Luis María Ruiz Hace 54 Min

Resumen para apurados

  • Federico Pelli denunció la parálisis judicial por la agresión de "Pichón" Segura en una ruta de Tucumán, mientras se espera la resolución de un juicio abreviado.
  • Segura cumple arresto domiciliario tras propinar un viral cabezazo a Pelli. La querella cuestiona el proceso legal luego de que la Justicia rechazara varios planteos fundamentales.
  • El avance del juicio abreviado determinará la condena de Segura y marcará un precedente sobre la celeridad judicial en casos de agresión con alta repercusión política y pública.
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