Agresión de "Pichón" Segura a Pelli: "Hay una paralización de la investigación"

EN LA RUTA NACIONAL. Las imágenes de la agresión que sufrió Pelli en La Madrid se volvieron virales.
Resumen para apurados
- Federico Pelli denunció la parálisis judicial por la agresión de "Pichón" Segura en una ruta de Tucumán, mientras se espera la resolución de un juicio abreviado.
- Segura cumple arresto domiciliario tras propinar un viral cabezazo a Pelli. La querella cuestiona el proceso legal luego de que la Justicia rechazara varios planteos fundamentales.
- El avance del juicio abreviado determinará la condena de Segura y marcará un precedente sobre la celeridad judicial en casos de agresión con alta repercusión política y pública.
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