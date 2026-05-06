Un millón de árboles y solo 250 habitantes: el asombroso pueblo argentino donde la naturaleza es mayoría

Cambiar de aires no es solo una metáfora en Cazón, es un proceso fisiológico y ambiental que involucra cientos de miles de árboles. Allí donde el entorno se siente más liviano es donde los visitantes pueden apreciar las vistas diáfanas, el oxígeno puro y el alivio de las cargas en una sinergia en la que colaboran la naturaleza y los humanos. Este pequeño pueblo bonaerense es uno de los pulmones tanto de la jurisdicción como de Argentina.