Adorni convoca a su gabinete en plena investigación y busca retomar la agenda de gestión

El último encuentro de gabinete se realizó en abril y fue encabezado por el propio Milei, quien en esa oportunidad ratificó su respaldo a Adorni, aun cuando ya pesaba sobre él la investigación judicial. Durante esa reunión, el mandatario trazó lineamientos generales de gestión, brindó detalles del plan económico y pidió a sus funcionarios que cumplan los objetivos fijados y “recuperen la agenda de gestión”. También les solicitó centralizar las demandas en el jefe de Gabinete, en una señal interpretada como un gesto de fortalecimiento político.