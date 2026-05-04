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Adorni convoca a su gabinete en plena investigación y busca retomar la agenda de gestión

El jefe de Gabinete reunirá a los ministros el viernes en Casa Rosada. La convocatoria coincide con nuevas revelaciones en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Manuel Adorni. FOTO X @DiputadosAR Manuel Adorni. FOTO X @DiputadosAR
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Manuel Adorni citó a los ministros para el viernes en la Casa Rosada con el fin de reactivar la gestión oficial en medio de una causa por presunto enriquecimiento ilícito.
  • El encuentro, primero desde abril, ocurre tras revelarse pagos millonarios en efectivo por obras en la casa del funcionario y busca impulsar leyes clave como la reforma electoral.
  • Esta convocatoria busca fortalecer la figura de Adorni y retomar la iniciativa política en el Congreso, intentando blindar la agenda del Gobierno frente al avance judicial.
Resumen generado con IA

En un intento por reactivar la agenda política y de gestión, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a una reunión con todos los ministros para el próximo viernes a las 14 en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada. Será el primer encuentro de estas características mientras avanza la causa judicial por presunto enriquecimiento ilícito que lo tiene bajo investigación.

Se espera la participación de todos los titulares de cartera, aunque resta confirmar si asistirá el presidente Javier Milei, quien tiene previsto viajar a Estados Unidos el miércoles para disertar en el Instituto Milken, según publicó Infobae.

Pileta, cascada y jacuzzi: el detalle de las refacciones que hizo Adorni en su casa del country

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La convocatoria se da en un contexto en el que el Poder Ejecutivo busca recuperar centralidad y dinamizar la actividad legislativa, con el objetivo de avanzar en el Congreso con una serie de reformas impulsadas por el oficialismo. El propio Milei había anticipado el 1 de marzo “nueve meses ininterrumpidos de reformas”, aunque desde la apertura de sesiones ordinarias solo se logró la media sanción restante para habilitar modificaciones en la Ley de Glaciares.

En ese marco, el Gobierno envió nueve proyectos, entre ellos la reforma electoral, aunque sin contar aún con los votos necesarios para su aprobación. En lo inmediato, la Casa Rosada apunta a avanzar con la Ley Hojarasca en la Cámara de Diputados y, en paralelo, con el proyecto de Propiedad Privada y el tratamiento de decenas de pliegos para jueces, defensores y fiscales en el Senado.

El arquitecto de la casa de Adorni en el country dijo que las refacciones costaron U$S245.000

El arquitecto de la casa de Adorni en el country dijo que las refacciones costaron U$S245.000

El último encuentro de gabinete se realizó en abril y fue encabezado por el propio Milei, quien en esa oportunidad ratificó su respaldo a Adorni, aun cuando ya pesaba sobre él la investigación judicial. Durante esa reunión, el mandatario trazó lineamientos generales de gestión, brindó detalles del plan económico y pidió a sus funcionarios que cumplan los objetivos fijados y “recuperen la agenda de gestión”. También les solicitó centralizar las demandas en el jefe de Gabinete, en una señal interpretada como un gesto de fortalecimiento político.

Tras el retiro del Presidente y de la secretaria general, Karina Milei, Adorni quedó a cargo de la coordinación del encuentro, en línea con el rol que viene consolidando dentro del Ejecutivo.

Sin embargo, en las últimas horas se conocieron nuevos elementos en la causa judicial. El contratista Matías Tabar, responsable de las remodelaciones en la vivienda que Adorni adquirió en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, declaró ante la Justicia que el funcionario pagó alrededor de U$S 245.000 en efectivo por las refacciones.

Esa cifra se suma a más de U$S 100.000 en gastos realizados junto a su esposa, Bettina Angeletti, durante un año, y a deudas por U$S 335.000 que debe afrontar, en su mayoría antes de noviembre, todo vinculado al segmento de propiedades.

Tabar se presentó antes de las 11 en los tribunales federales de Comodoro Py con documentación relevante para la investigación. También entregó su teléfono celular para que se realicen peritajes sobre conversaciones mantenidas con el jefe de Gabinete, ya que había eliminado mensajes que ahora se intentarán recuperar.

“Adorni me contactó por WhatsApp, por recomendaciones del barrio”, relató el contratista al salir de la fiscalía, tras declarar durante unas tres horas. Aseguró que los pagos por su trabajo fueron realizados por el entonces vocero en efectivo, en dólares y sin recibos.

Según su testimonio, las entregas se realizaron en distintas etapas: U$S 30.000 en abril, U$S 100.000 en mayo, U$S 30.000 en junio y U$S 50.000 en julio, quedando un saldo de U$S 20.929 al finalizar la obra, que luego fue abonado bajo la misma modalidad.

El contratista, socio del grupo Alta Arquitectura, situó el período de los trabajos entre octubre de 2024 y julio de 2025. Además de las refacciones estructurales, también participó en la renovación de distintos sectores del hogar.

La vivienda, de unos 400 metros cuadrados, fue intervenida en múltiples áreas: entrada, garaje, galería, escaleras, pintura interior, reparación de paredes, cambio de pisos por porcelanato, revestimiento exterior tipo tarquini, reforma de parrilla, remodelación de la pileta con cascada, trabajos en cocina como mesadas, isla y desayunador, además de ajustes de iluminación y otras mejoras generales.

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