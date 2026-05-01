Adorni retoma las conferencias en medio de una escalada judicial con la oposición

La tensión también escaló durante la sesión en Diputados. El legislador de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade interpeló al funcionario con una pregunta que resonó en el recinto: “¿Por qué los argentinos tenemos que pagarle la custodia a su esposa para que use un auto oficial para ir a la manicura y a un bar de moda en Palermo?”. Además, mencionó detalles sobre vehículos oficiales, custodia policial y supuestos traslados de la familia del jefe de Gabinete.