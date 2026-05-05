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Juicio oral

A horas de la sentencia, Lebbos exigió el apartamiento del fiscal por haber desistido de la acusación contra Kaleñuk

El padre de Paulina presentó un escrito ante los jueces en el que critica que no se le haya permitido ser querellante en la causa y solicitó la nulidad parcial del alegato del Ministerio Público.

Alberto Lebbos habla durante el juicio. Justo detrás de él, el fiscal de Cámara Carlos Sale.- FOTO Analía Jaramillo. Alberto Lebbos habla durante el juicio. Justo detrás de él, el fiscal de Cámara Carlos Sale.- FOTO Analía Jaramillo.
Juan Manuel Montero
Por Juan Manuel Montero Hace 24 Min

Resumen para apurados

  • Alberto Lebbos pidió en Tucumán apartar al fiscal Carlos Sale por desistir de la acusación contra Sergio Kaleñuk, solicitando la nulidad del alegato previo a dictarse la sentencia.
  • La presentación surge porque no se permitió a Lebbos actuar como querellante. El proceso busca justicia por el crimen de su hija Paulina y el posterior encubrimiento estatal.
  • El pedido añade tensión institucional antes del veredicto y podría sentar un precedente sobre el rol de las víctimas frente a las decisiones de exclusión del Ministerio Público.
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