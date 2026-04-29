Adorni se defendió en Diputados y dijo que no piensa renunciar: "No cometí ningún delito y lo voy a probar"
El jefe de Gabinete cerró su informe de gestión con un descargo sobre sus bienes y viajes. Aseguró que no usó fondos públicos, denunció “operaciones políticas” y ratificó el rumbo económico del Gobierno.
Resumen para apurados
- Manuel Adorni defendió su patrimonio ante la Cámara de Diputados en su informe de gestión. Aseguró que no cometió delitos, no renunciará y probará su inocencia ante la Justicia.
- El jefe de Gabinete atribuyó las denuncias por viajes y bienes a 'operaciones políticas'. Explicó que sus traslados familiares fueron costeados con fondos propios y negó desvíos.
- Respaldado por Milei desde los palcos, Adorni ratifica el rumbo oficialista. Este descargo busca blindar la imagen del Gobierno ante cuestionamientos éticos de la oposición.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, utilizó el tramo final de su informe de gestión en la Cámara de Diputados para responder a las denuncias vinculadas a su patrimonio y a sus viajes. “No cometí ningún delito y lo voy a probar en la Justicia”, afirmó.
Sin brindar detalles adicionales, el funcionario, investigado por sus bienes y desplazamientos, sostuvo que “nunca ocultó su patrimonio”.
En su exposición, señaló que la causa por el viaje oficial a Miami y Nueva York, en la que fue cuestionada la participación de su esposa, fue archivada por la fiscal y el juez intervinientes. Según explicó, ambos concluyeron que no hubo gastos para el Estado ni incumplimientos normativos.
“Esto prueba que, cuando se permite a la Justicia actuar, se caen las operaciones políticas que se intentan instalar en esta Cámara. Pedí disculpas a los argentinos y me puse a disposición de la Justicia frente a cada denuncia”, indicó.
Al referirse a su patrimonio y a sus viajes personales, Adorni marcó diferencias entre gastos privados y fondos públicos. Evitó detallar cómo adquirió propiedades, mediante préstamos y postergaciones de pago a jubiladas y policías, pero aseguró que todos sus viajes familiares fueron costeados con recursos propios y sin financiamiento de terceros ni beneficios indebidos.
“He afrontado yo mismo los pagos de todos los viajes que realicé con mi familia. Se circunscribieron a vacaciones personales y de mi círculo familiar”, sostuvo.
También afirmó haber cumplido con la Ley de Ética Pública y con la presentación de declaraciones juradas. En ese punto, explicó que los formularios incluyen una parte pública y otra reservada, esta última bajo custodia de la Oficina Anticorrupción y accesible solo por requerimiento judicial. Indicó que esa información ya fue remitida a la Justicia en el marco de las investigaciones en curso y se negó a brindar más precisiones por su carácter confidencial.
El jefe de Gabinete rechazó, además, la existencia de conflictos de interés. Negó haber intervenido en contrataciones públicas y aseguró que no existen vínculos contractuales entre medios estatales y su entorno familiar. “No existen ni existieron contratos entre el Estado Nacional y mi cónyuge, ni directa ni indirectamente”, enfatizó.
En la misma línea, desestimó versiones sobre financiamiento de terceros en sus viajes. “Las manifestaciones que se realizaron públicamente relativas al costeo por tercero de viajes son tendenciosas y, además, falsas. Tendenciosas y falsas”, remarcó. También negó la existencia de contratos entre la TV Pública y el periodista Marcelo Grandio, cuya productora Imhouse SA figura en las facturas del vuelo privado a Punta del Este.
Ante consultas de la oposición sobre su continuidad, fue categórico: “Respecto a la pregunta de si voy a presentar la renuncia o continuar, quiero dejarles en claro a todos que no. Estoy acá dando la cara”.
Adorni buscó así cerrar uno de los puntos más sensibles de su presentación ante el Congreso, atravesada por cuestionamientos sobre su situación patrimonial y el uso de recursos públicos. “No cometí ningún delito”, reiteró, y atribuyó las acusaciones a “operaciones políticas”.
Su descargo llegó tras más de una hora de exposición. “Sé que a muchos de ustedes les gustaría hacer de esta presentación un juicio público a mi persona”, dijo a los legisladores, a quienes recordó que su función constitucional es evaluar la marcha del Gobierno.
Aun así, decidió referirse a su situación judicial. “Pese a eso, responderé a fin de demostrar a los argentinos que este es un gobierno transparente y que cree firmemente”, afirmó.
El funcionario había iniciado su discurso con una definición política: aseguró que el Gobierno “solo se debe a la gente común” y que defiende “el interés de los que trabajan, estudian y se esfuerzan”, al comenzar su informe sobre la gestión.
El presidente Javier Milei y su hermana Karina, junto al resto del Gabinete, siguieron la exposición desde los palcos en una señal de respaldo. El público presente aplaudió cuando Adorni sostuvo que “todos los argentinos son inocentes hasta que la Justicia demuestre lo contrario”, en alusión a la ley de inocencia fiscal, que busca proteger a los contribuyentes y revertir la carga de la prueba.