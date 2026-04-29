Adorni se defendió en Diputados y dijo que no piensa renunciar: "No cometí ningún delito y lo voy a probar"

También afirmó haber cumplido con la Ley de Ética Pública y con la presentación de declaraciones juradas. En ese punto, explicó que los formularios incluyen una parte pública y otra reservada, esta última bajo custodia de la Oficina Anticorrupción y accesible solo por requerimiento judicial. Indicó que esa información ya fue remitida a la Justicia en el marco de las investigaciones en curso y se negó a brindar más precisiones por su carácter confidencial.