Carmina Varela, psicóloga: por qué a veces es mejor decir que "no" y cuáles son las consecuencias

En ese sentido, planteó que cada decisión implica una renuncia. “Todo sí implica un no, y todo no implica un sí. Cada vez que le digo que sí a alguien, muchas veces me estoy diciendo que no a mí misma”. Esta lógica, explicó, se replica tanto en situaciones cotidianas (como la organización del hogar o la carga de trabajo) como en decisiones más profundas.