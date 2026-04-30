¿Cuál es la cifra que lleva gastada Javier Milei en sus viajes al exterior del país?

Según el informe más reciente presentado ante la Cámara de Diputados por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entre septiembre de 2025 y marzo de 2026 los traslados del mandatario y su comitiva implicaron un gasto de $437 millones para el Estado nacional. A ese monto se suman los registros previos: alrededor de $2.300 millones entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024 durante la gestión de Nicolás Posse, y otros $1.970 millones en el período siguiente bajo la conducción de Guillermo Francos, apuntó el diario Ámbito Financiero.