¿Cuál es la cifra que lleva gastada Javier Milei en sus viajes al exterior del país?

Resumen para apurados
- El presidente Javier Milei gastó más de $4.700 millones en 16 meses por sus más de 30 viajes internacionales a EE.UU. y Europa, según informes oficiales presentados ante el Congreso.
- Los datos surgen de reportes de Jefatura de Gabinete. EE.UU. fue el destino principal para citas con Trump y el FMI, además de giras ideológicas y cumbres en Europa y la región.
- El volumen del gasto genera debate sobre el uso de recursos públicos en plena crisis, mientras el Gobierno considera estas giras clave para el respaldo de su programa económico.
El presidente Javier Milei acumula más de $4.700 millones en gastos vinculados a viajes internacionales desde el inicio de su mandato, una cifra que surge de informes oficiales presentados por la Jefatura de Gabinete ante el Congreso y que refleja la intensidad de su agenda exterior. El dato, reconstruido a partir de distintos reportes de gestión, expone el peso presupuestario de las giras presidenciales en un contexto económico desafiante para el país: más de U$S3,24 millones, en 16 meses de Gobierno.
Según el informe más reciente presentado ante la Cámara de Diputados por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, entre septiembre de 2025 y marzo de 2026 los traslados del mandatario y su comitiva implicaron un gasto de $437 millones para el Estado nacional. A ese monto se suman los registros previos: alrededor de $2.300 millones entre diciembre de 2023 y septiembre de 2024 durante la gestión de Nicolás Posse, y otros $1.970 millones en el período siguiente bajo la conducción de Guillermo Francos, apuntó el diario Ámbito Financiero.
Estados Unidos, el destino predilecto de Milei
Estados Unidos se posiciona como el destino más frecuente de Milei. Allí participó en eventos como la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, mantuvo reuniones con el presidente Donald Trump y con la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, además de asistir a encuentros ideológicos como la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC).
Uno de los viajes más costosos se produjo en noviembre de 2024, cuando participó de la CPAC y de un evento vinculado al movimiento “America First”. En esa gira se destinaron U$S169.000, equivalentes en ese momento a $165.620.000. También se alojó en el Hotel The Ben. Más recientemente, el 3 de abril viajó nuevamente a Estados Unidos para la gala “American Patriots”, donde recibió un reconocimiento junto a Trump: el traslado en avión presidencial costó $50.666.500,73 y U$S79.913,45 ($87.425.314), mientras que el hospedaje en West Palm Beach ascendió a $15.393.011,00.
Las ciudades más visitadas incluyen Washington D.C., Miami, Los Ángeles, Nueva York y West Palm Beach. En uno de esos viajes, según informó la Jefatura de Gabinete, Bettina Julieta Angeletti viajó "en carácter de invitada". "Vengo a deslomarme a EEUU y quería que me acompañe", había justificado Adorni en su momento. La situación derivó en una investigación judicial que fue archivada, aunque dio lugar a nuevas indagaciones sobre su patrimonio.
Italia y España, los destinos frecuentes de Milei en Europa
Europa también ocupa un lugar central en la agenda internacional de Milei. Italia fue visitada en cinco oportunidades, incluida la asistencia a las exequias del papa Francisco. España, en tanto, aparece como otro destino recurrente: allí presentó su libro "El Camino del Libertario" y protagonizó un conflicto diplomático con el presidente Pedro Sánchez tras calificar de "corrupta" a su esposa.
Durante 2025, viajó dos veces en junio a Madrid, donde se reunió con Isabel Díaz Ayuso, el dirigente opositor venezolano Edmundo González Urrutia y el líder de VOX, Santiago Abascal. También mantuvo un encuentro informal con Diego Simeone.
En la región, Paraguay es el país más visitado por Milei, en línea con su vínculo con el presidente Santiago Peña. El 9 de abril de 2025, un viaje en aeronave oficial costó $27.245.279,68 y U$S5.185 ($5.392.400). En septiembre, otro traslado a Asunción implicó un gasto de $3.205.931,63, con hospedaje en el Hotel Palmaroga. En enero de 2026, volvió para la firma del acuerdo Mercosur-Unión Europea.
Suiza también figura entre los destinos habituales por su participación en el Foro Económico Mundial en Davos. En 2025, el vuelo demandó U$S87.486,17 ($92.997.798) y el alojamiento en el Steigenberger Grandhotel Belvédere costó $69.827.718,21. Para enero de 2026, el viaje totalizó $73.179.186,07.
Otros destinos incluyen Brasil, donde asistió a la cumbre del Mercosur en Río de Janeiro y Foz do Iguaçu, y Uruguay, con una reunión en Montevideo. En marzo de 2026, volvió a España para participar del “Madrid Economic Forum 2026”, donde se reunió con el economista Jesús Huerta de Soto y el profesor Philipp Bagus.
Francia y Noruega también integraron su itinerario. En Niza, participó de la Conferencia de Naciones Unidas sobre los Océanos y mantuvo una reunión con el presidente Emmanuel Macron. En Oslo, asistió a la entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, aunque debió regresar antes de lo previsto. El último viaje registrado fue a Budapest, donde se reunió con el presidente Tamas Sulyok y el primer ministro Viktor Orbán.
Así, la intensa agenda internacional de Milei combina gestiones diplomáticas, encuentros con líderes globales y participación en foros ideológicos de la ultraderecha. Sin embargo, el volumen del gasto instala el debate sobre el uso de recursos públicos en medio de un escenario económico complejo y con la mirada puesta en el respaldo internacional que el Gobierno considera clave para sostener su programa.