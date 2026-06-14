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El ejercicio que más recomiendan los expertos para tener energía después de los 50

Una sencilla actividad al alcance de todos puede mejorar la función de las "centrales energéticas" de nuestras células: las mitocondrias.

El ejercicio que puede mejorar los niveles de energía después de los 50.
El ejercicio que puede mejorar los niveles de energía después de los 50. Imagen: Parade Magazine
Por Luisina Acosta Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Expertos en salud revelaron en la revista Parade que caminar diariamente es el mejor ejercicio para que los mayores de 50 años recuperen energía al optimizar sus células.
  • Esta actividad de bajo impacto mejora la función mitocondrial y el flujo sanguíneo. Se sugiere empezar con 10 minutos y progresar hasta alcanzar entre 20 y 40 minutos diarios.
  • Incorporar este hábito previene picos de fatiga y mejora la salud cardiovascular, ofreciendo una solución accesible y a largo plazo para mantener la vitalidad tras los 50 años.
Resumen generado con IA

Después de los 50, muchas personas sienten que el cansancio se convierte en un compañero constante, incluso cuando duermen las siete horas recomendadas. Aunque la alimentación influye, los entrenadores aseguran que el verdadero secreto para recuperar la vitalidad no está en exigirse de más con sentadillas o flexiones, sino en un hábito mucho más simple y al alcance de todos.

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De acuerdo con un artículo publicado en la revista especializada Parade, la clave diaria para encender los niveles de energía es, simplemente, salir a caminar. Esta actividad de bajo impacto genera una cadena de beneficios biológicos que impactan de forma directa en el rendimiento diario y combaten la fatiga crónica.

El motor celular que se activa al caminar

Al dar pasos de manera constante, el cuerpo empieza a funcionar de forma más eficiente. "Caminar hace que el sistema cardiovascular sea más eficaz e incluso mejora la función de las mitocondrias, que son las 'centrales energéticas' de las células", explicó la entrenadora y fundadora de Fit2Go Personal Training, Dani Singer al medio citado. Esto optimiza la llegada de oxígeno a los tejidos y la producción de energía celular, disminuyendo el bache de cansancio que suele aparecer a mitad del día.

Por su parte, el movimiento activa grandes grupos musculares de las piernas que actúan como verdaderos propulsores para el organismo. "Esos músculos funcionan como bombas y ayudan a que la sangre circule por todo el cuerpo", señaló Albert Matheny, licenciado en fisiología del ejercicio y ciencia de la nutrición. Esta acción mejora el flujo sanguíneo y el transporte de oxígeno, provocando una sensación inmediata de mayor vitalidad. Además, la caminata ayuda a estabilizar el azúcar en sangre, evitando esos picos y valles que nos dejan exhaustos.

Cuánto tiempo se necesita para notar el cambio

La ventaja de este ejercicio es que se adapta a cualquier condición física y no requiere de marcas mínimas para empezar a dar resultados. "No existe una distancia mínima", aclaró Matheny. Quienes no tienen la costumbre o arrastran mucho sedentarismo pueden arrancar con salidas breves de entre 10 y 15 minutos, e ir sumando de a 5 minutos cada semana de manera gradual.

El objetivo ideal, según los especialistas, es consolidar una rutina de entre 20 y 40 minutos la mayoría de los días de la semana. Para quienes prefieren guiarse por dispositivos tecnológicos y contar pasos, una meta saludable para mantenerse activo y con buena movilidad ronda los 10.000 pasos diarios, lo que garantiza un estímulo suficiente para el sistema nervioso.

Estrategias simples para desafiar al cuerpo

Cuando el paseo diario ya se siente fácil, existen pequeños trucos para aumentar el beneficio energético sin necesidad de correr. El primero es ajustar el ritmo. "Caminar a paso ligero ofrece estímulos aeróbicos y metabólicos más fuertes que caminar despacio, sin un gran costo de recuperación", la entrenadora. No hace falta sostener la velocidad todo el trayecto; basta con que un tramo de la caminata sea más intenso.

Otras opciones efectivas incluyen sumar escaleras o pendientes una o dos veces por semana, alternar dos minutos de marcha rápida con dos minutos de ritmo suave, o cambiar el pavimento liso por el pasto para obligar a las piernas a trabajar de otra manera. Si a pesar de mantener este movimiento diario el cansancio persiste, los expertos sugieren hacer una consulta médica para descartar otros factores detrás de la fatiga.

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