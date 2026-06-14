El ejercicio que más recomiendan los expertos para tener energía después de los 50

Por su parte, el movimiento activa grandes grupos musculares de las piernas que actúan como verdaderos propulsores para el organismo. "Esos músculos funcionan como bombas y ayudan a que la sangre circule por todo el cuerpo", señaló Albert Matheny, licenciado en fisiología del ejercicio y ciencia de la nutrición. Esta acción mejora el flujo sanguíneo y el transporte de oxígeno, provocando una sensación inmediata de mayor vitalidad. Además, la caminata ayuda a estabilizar el azúcar en sangre, evitando esos picos y valles que nos dejan exhaustos.