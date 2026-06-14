Adorni, el riesgo kuka y el mundo cuántico
Los malabares del jefe de Gabinete muestran signos de agotamiento. Mientras tanto, la posibilidad de un regreso del kirchnerismo funciona como motor político y espantapájaros económico para el mileísmo. En el debate sobre su consistencia conviven interpretaciones contradictorias que impulsan reflexiones sobre el miedo, la polarización y los futuros posibles de la Argentina.
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