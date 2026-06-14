Por qué Shakira no verá un peso de la canción del Mundial 2026

Resumen para apurados
- Shakira decidió donar sus regalías de 'Dai Dai', tema oficial del Mundial 2026 en Norteamérica, al Fondo de Educación de la FIFA para apoyar a niños vulnerables.
- Como compositora y productora principal del tema, la artista colombiana transferirá directamente sus ganancias de streaming en plataformas como Spotify y Apple Music al fondo.
- Esta iniciativa busca contribuir a la meta de la FIFA de recaudar 100 millones de dólares para garantizar el acceso a la educación y al deporte a nivel global.
Una regalía es el pago obligatorio que se hace a un creador por el derecho a utilizar su obra, invento o propiedad intelectual. Shakira no lo tendrá… por decisión propia. La canción "Dai Dai", la oficial del Mundial que se juega en Estados Unidos, Canadá y México, cada vez que suena, genera regalías. La colombiana en lugar de cobrarlo para sí misma, lo transfiere directamente al fondo de la FIFA. Nombrado oficialmente como “Fondo de Educación Ciudadana Global de la FIFA”, busca recaudar U$S100 millones para garantizar el acceso a la educación y al deporte a niños y niñas vulnerables.
Shakira compuso el tema "Dai Dai", pero no lo hizo sola. Se trata de una colaboración internacional masiva donde ella figura como compositora principal, letrista y productora, acompañada por un equipo de estrellas de la música mundial. En el derecho de autor, cada compositor recibe un porcentaje de las regalías según lo acordado en el estudio WIPO Magazine. Lo que se destina al Fondo de Educación de la FIFA es la parte correspondiente a Shakira.
Si calculamos lo que genera 1 millón de reproducciones de "Dai Dai" en cada una de las principales aplicaciones de streaming musical, el dinero directo enviado al fondo educativo desde Apple Music es U$S 8.000; en Spotify, 4.000 y en YouTube Music, cerca de 2.000.