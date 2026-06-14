DeportesFútbol

Por qué Shakira no verá un peso de la canción del Mundial 2026

La colombiana fue la líder entre el grupo de compositores de la canción que utiliza cinco idiomas.

FILANTRÓPICA. El porcentaje de ganancias que genere el himno del Mundial, Shakira lo donará.
FILANTRÓPICA. El porcentaje de ganancias que genere el himno del Mundial, Shakira lo donará.
Hace 11 Min

Resumen para apurados

  • Shakira decidió donar sus regalías de 'Dai Dai', tema oficial del Mundial 2026 en Norteamérica, al Fondo de Educación de la FIFA para apoyar a niños vulnerables.
  • Como compositora y productora principal del tema, la artista colombiana transferirá directamente sus ganancias de streaming en plataformas como Spotify y Apple Music al fondo.
  • Esta iniciativa busca contribuir a la meta de la FIFA de recaudar 100 millones de dólares para garantizar el acceso a la educación y al deporte a nivel global.
Resumen generado con IA

Una regalía es el pago obligatorio que se hace a un creador por el derecho a utilizar su obra, invento o propiedad intelectual. Shakira no lo tendrá… por decisión propia. La canción "Dai Dai", la oficial del Mundial que se juega en Estados Unidos, Canadá y México, cada vez que suena, genera regalías. La colombiana en lugar de cobrarlo para sí misma, lo transfiere directamente al fondo de la FIFA. Nombrado oficialmente como “Fondo de Educación Ciudadana Global de la FIFA”, busca recaudar U$S100 millones para garantizar el acceso a la educación y al deporte a niños y niñas vulnerables.

Shakira compuso el tema "Dai Dai", pero no lo hizo sola. Se trata de una colaboración internacional masiva donde ella figura como compositora principal, letrista y productora, acompañada por un equipo de estrellas de la música mundial. En el derecho de autor, cada compositor recibe un porcentaje de las regalías según lo acordado en el estudio WIPO Magazine. Lo que se destina al Fondo de Educación de la FIFA es la parte correspondiente a Shakira.

Si calculamos lo que genera 1 millón de reproducciones de "Dai Dai" en cada una de las principales aplicaciones de streaming musical, el dinero directo enviado al fondo educativo desde Apple Music es U$S 8.000; en Spotify, 4.000 y en YouTube Music, cerca de 2.000.

Temas ShakiraSorteo Mundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Del Waka Waka al Dai Dai: Shakira volvió al Mundial y las redes se llenaron de nostalgia y bromas

Del Waka Waka al Dai Dai: Shakira volvió al Mundial y las redes se llenaron de nostalgia y bromas

Shakira deslumbró en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca

Shakira deslumbró en la ceremonia inaugural del Mundial 2026 en el Estadio Azteca

Mirá en vivo la ceremonia inaugural del Mundial 2026: música, estrellas y el inicio de una nueva ilusión

Mirá en vivo la ceremonia inaugural del Mundial 2026: música, estrellas y el inicio de una nueva ilusión

Lo más popular
Un aprehendido por el caso de la mujer calcinada en Tucumán
1

Un aprehendido por el caso de la mujer calcinada en Tucumán

¿A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Barcelona y por dónde ver en vivo la carrera de la Fórmula 1?
2

¿A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Barcelona y por dónde ver en vivo la carrera de la Fórmula 1?

La dieta que no adelgaza
3

La dieta que no adelgaza

Reforma urbanística: piden apostar al centro de San Miguel de Tucumán y a sus 2.400 locales
4

Reforma urbanística: piden apostar al centro de San Miguel de Tucumán y a sus 2.400 locales

Adorni, el riesgo kuka y el mundo cuántico
5

Adorni, el riesgo kuka y el mundo cuántico

Ranking notas premium
Las mansiones del poder, un clásico tucumano
1

Las mansiones del poder, un clásico tucumano

El trasfondo del cambio de apoderado del PJ: una crónica de balances, desconfianzas y versiones
2

El trasfondo del cambio de apoderado del PJ: una crónica de balances, desconfianzas y versiones

San Martín perdió con Colegiales 2-0, quedó a cuatro puntos del descenso y profundiza su crisis
3

San Martín perdió con Colegiales 2-0, quedó a cuatro puntos del descenso y profundiza su crisis

Oscar Mirkin dio precisiones sobre el nuevo DT de San Martín y habló sobre la salida de Andrés Yllana
4

Oscar Mirkin dio precisiones sobre el nuevo DT de San Martín y habló sobre la salida de Andrés Yllana

La dieta que no adelgaza
5

La dieta que no adelgaza

Más Noticias
¿Se convertirá el mate en la infusión más deseada del mundo?

¿Se convertirá el mate en la infusión más deseada del mundo?

Un aprehendido por el caso de la mujer calcinada en Tucumán

Un aprehendido por el caso de la mujer calcinada en Tucumán

¿A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Barcelona y por dónde ver en vivo la carrera de la Fórmula 1?

¿A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Barcelona y por dónde ver en vivo la carrera de la Fórmula 1?

Reforma urbanística: piden apostar al centro de San Miguel de Tucumán y a sus 2.400 locales

Reforma urbanística: piden apostar al centro de San Miguel de Tucumán y a sus 2.400 locales

Adorni, el riesgo kuka y el mundo cuántico

Adorni, el riesgo kuka y el mundo cuántico

¿Qué se sabe de la mujer hallada muerta y calcinada dentro de un auto en Tucumán?

¿Qué se sabe de la mujer hallada muerta y calcinada dentro de un auto en Tucumán?

Hallan el cuerpo calcinado de una mujer dentro de un auto en Tucumán: tenía un cable atado en el cuello

Hallan el cuerpo calcinado de una mujer dentro de un auto en Tucumán: tenía un cable atado en el cuello

Intensas nevadas y vientos potentes: rige una alerta amarilla en cuatro provincias

Intensas nevadas y vientos potentes: rige una alerta amarilla en cuatro provincias

Comentarios