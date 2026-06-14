Por qué Shakira no verá un peso de la canción del Mundial 2026

Una regalía es el pago obligatorio que se hace a un creador por el derecho a utilizar su obra, invento o propiedad intelectual. Shakira no lo tendrá… por decisión propia. La canción "Dai Dai", la oficial del Mundial que se juega en Estados Unidos, Canadá y México, cada vez que suena, genera regalías. La colombiana en lugar de cobrarlo para sí misma, lo transfiere directamente al fondo de la FIFA. Nombrado oficialmente como “Fondo de Educación Ciudadana Global de la FIFA”, busca recaudar U$S100 millones para garantizar el acceso a la educación y al deporte a niños y niñas vulnerables.