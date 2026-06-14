Reforma urbanística: piden apostar al centro de San Miguel de Tucumán y a sus 2.400 locales

“Estamos convencidos de que la movilidad es un desafío urgente. No hay usuario o habitante de San Miguel de Tucumán que no reniegue un poquito con esto. Hoy tenemos viajes largos, pero no por la distancia que recorremos sino por los accesos, por el tiempo que nos lleva pasar por ellos y por el tráfico que no nos permite un avance tan fluido”, analizó Castillo y concluyó que en la Capital “tenemos pocas conexiones con otros municipios y también internamente necesitamos tener otras vías de circulación”.