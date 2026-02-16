Secciones
Los viajes de Milei: dos visitas a Estados Unidos, escala en Chile y posible desembarco en Tucumán

La agenda incluirá foros en Washington y Nueva York, una cumbre regional y la asunción de Antonio Kast en el país vecino. Culminará con una visita a la provincia en el marco del Tour de la Gratitud.

Hace 1 Hs

Con una agenda que combina foros internacionales, cumbres regionales y actividades partidarias, Javier Milei volverá a subirse al avión en los próximos días para cumplir compromisos en Estados Unidos y Chile, antes de retomar la actividad en el interior del país.

El Presidente iniciará la gira este miércoles con destino a Washington, donde participará de un foro multilateral impulsado por el republicano Donald Trump. El encuentro, previsto para el 19 de febrero, forma parte de la presentación formal del denominado “Board of Peace”, una iniciativa orientada a abordar el conflicto en Medio Oriente.

La convocatoria tuvo modificaciones de último momento y obligó a reordenar el cronograma oficial. Según lo previsto, tras su exposición en la capital estadounidense, Milei regresará a Buenos Aires, aunque solo por unos días: el 7 de marzo deberá volver a Estados Unidos para asistir a una reunión de mandatarios latinoamericanos promovida por Trump.

En esa cumbre se espera la presencia de líderes como Santiago Peña, Nayib Bukele y Daniel Noboa, entre otros. El eje del encuentro será la creciente influencia de China en América Latina, un tema que ocupa un lugar central en la agenda del dirigente republicano.

La visita a territorio estadounidense incluirá además una escala en Nueva York. Entre el 9 y el 11 de marzo, el mandatario participará del “Argentina Week” en Manhattan, donde brindará una exposición el día 10. Estará acompañado por integrantes de su Gabinete, entre ellos el vocero presidencial, Manuel Adorni.

La gira sumará luego un paso por Santiago de Chile. El 11 de marzo, Milei asistirá a la ceremonia de traspaso de mando en el Palacio de La Moneda, donde asumirá el recientemente electo Antonio Kast. Ambos dirigentes mantienen afinidad ideológica y ya habían mantenido contactos tras las elecciones chilenas.

Tras completar el tramo internacional, el Presidente volverá a enfocarse en la agenda doméstica. Desde La Libertad Avanza trabajan en la reprogramación del llamado “Tour de la Gratitud”, que había sufrido alteraciones por los viajes al exterior.

En ese marco, está previsto que el 19 de marzo Milei visite Tucumán para participar de una actividad organizada por la Fundación Federalismo y Libertad. De confirmarse, será una de las primeras escalas del mandatario en el interior tras la seguidilla de compromisos internacionales.

