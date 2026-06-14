¿A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Barcelona y por dónde ver en vivo la carrera de la Fórmula 1?

La carrera comenzará a las 10 de la mañana (hora de Argentina) y tendrá una duración de 66 vueltas sobre uno de los trazados más tradicionales del calendario. El circuito español suele poner a prueba tanto el rendimiento de los autos como la estrategia de los equipos debido al elevado desgaste de los neumáticos y las altas temperaturas previstas para la jornada.