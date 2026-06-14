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¿A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Barcelona y por dónde ver en vivo la carrera de la Fórmula 1?

El piloto argentino de Alpine largará desde el 13° puesto en el Circuito de Barcelona-Cataluña y buscará avanzar en una carrera que comenzará a las 10.

Franco Colapinto en el GP de Barcelona.
Franco Colapinto en el GP de Barcelona.
Hace 1 Hs

Franco Colapinto afrontará hoy una nueva prueba en la temporada 2026 de la Fórmula 1 cuando dispute el Gran Premio de Barcelona, séptima fecha del campeonato. El piloto argentino partirá desde el 13° lugar de la parrilla y buscará avanzar en una competencia que se presenta exigente por las características del Circuito de Barcelona-Cataluña.

La carrera comenzará a las 10 de la mañana (hora de Argentina) y tendrá una duración de 66 vueltas sobre uno de los trazados más tradicionales del calendario. El circuito español suele poner a prueba tanto el rendimiento de los autos como la estrategia de los equipos debido al elevado desgaste de los neumáticos y las altas temperaturas previstas para la jornada.

¿Por dónde ver en vivo el GP de Barcelona?

La carrera podrá seguirse a través de Disney+ Premium y Fox Sports, señales que poseen los derechos de transmisión de la Fórmula 1 para la región. 

Cómo larga Franco Colapinto

El piloto de Alpine tuvo una clasificación de menor a mayor y consiguió avanzar a la Q2 antes de finalizar 13° con un tiempo de 1m16s191. Aunque no pudo meterse entre los diez mejores, terminó por delante de su compañero Pierre Gasly y quedó en una posición que le permite ilusionarse con una remontada.

La pole position quedó en manos de George Russell, que marcó 1m14s679 con su Mercedes. A su lado partirá Lewis Hamilton, mientras que la segunda fila estará integrada por Andrea Kimi Antonelli y Lando Norris.

Más atrás largarán Max Verstappen, Isack Hadjar, Oscar Piastri, Liam Lawson, Nico Hülkenberg y Charles Leclerc, quienes completan los diez primeros puestos de la grilla.

Con una estrategia acertada y un buen ritmo de carrera, Colapinto intentará aprovechar las oportunidades que ofrezca una prueba que suele tener múltiples variantes y en la que la gestión de los neumáticos puede resultar determinante. 

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