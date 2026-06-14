Opinión La dieta que no adelgaza El silencio legislativo que desilusiona. A los legisladores les cuesta precisar cuántos son los emolumentos que perciben para cumplir con el mandato popular: La historia que se repite. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Federico Diego van Mameren Hace 1 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas TucumánBuenos AiresOsvaldo JaldoRepública ArgentinaMiguel Acevedo Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Virgencita descarta la alternativa del peronismo La radicalización del peronismo jaldista La importancia económica de los partidos políticos y las primarias Recuerdos fotográficos: 1958. Un futuro Nobel de Literatura visita Tucumán Fuga de cerebros