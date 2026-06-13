San Martín perdió con Colegiales 2-0, quedó a cuatro puntos del descenso y profundiza su crisis

Resumen para apurados
- San Martín de Tucumán cayó 2-0 ante Colegiales en Buenos Aires, acumulando una racha negativa que compromete su permanencia en la categoría al quedar cerca del descenso.
- La derrota se produjo en el debut del entrenador interino Hernán De Camilo tras la salida de Andrés Yllana, en medio de un proceso de reestructuración deportiva del club.
- Esta crisis obliga a la comisión directiva a acelerar la contratación de un nuevo director técnico para revertir el presente futbolístico y asegurar la continuidad en el torneo.
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