DeportesSan Martín de Tucumán

San Martín perdió con Colegiales 2-0, quedó a cuatro puntos del descenso y profundiza su crisis

El "Santo" cayó en el debut interino de Hernán De Camilo, acumula cinco partidos sin ganar y sigue alejándose de los puestos de arriba.

NO LO PUEDEN CREER. Los jugadores de San Martín se dirigen rumbo al vestuario luego de otra actuación para el olvido.
NO LO PUEDEN CREER. Los jugadores de San Martín se dirigen rumbo al vestuario luego de otra actuación para el olvido. Foto de Matías Napoli Escalero/Especial para LA GACETA.
Por Marcelo Androetto Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • San Martín de Tucumán cayó 2-0 ante Colegiales en Buenos Aires, acumulando una racha negativa que compromete su permanencia en la categoría al quedar cerca del descenso.
  • La derrota se produjo en el debut del entrenador interino Hernán De Camilo tras la salida de Andrés Yllana, en medio de un proceso de reestructuración deportiva del club.
  • Esta crisis obliga a la comisión directiva a acelerar la contratación de un nuevo director técnico para revertir el presente futbolístico y asegurar la continuidad en el torneo.
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