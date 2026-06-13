OpiniónColumnas El trasfondo del cambio de apoderado del PJ: una crónica de balances, desconfianzas y versiones Un rechazo a los informes contables del PJ activó una carrera contrarreloj para evitar posibles sanciones. El episodio terminó exponiendo algo más profundo. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Un episodio administrativo derivó en una danza de desconfianzas en el PJ tucumano. Por Gabriela Baigorri Hace 7 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Temas Osvaldo JaldoPJ tucumano Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Virgencita descarta la alternativa del peronismo La radicalización del peronismo jaldista Jaldo, Manzur y Campero: tres fotos que revelan cómo se mueve la política tucumana y la importancia de la vidriera nacional La importancia económica de los partidos políticos y las primarias Recuerdos fotográficos: 1958. Un futuro Nobel de Literatura visita Tucumán Lo más popular El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él La deuda pendiente del control ambiental Cartas de lectores: Crisis en la UNT Cartas de lectores: alumnos viajando en tren Teatro: con García Lorca de fondo, llega “Cabras, no caballos” Ranking notas premium La Corte Suprema de la Nación dejó firme la condena contra Albaca por el encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos Cambios en tribunales, fondos de la Nación y un pedido de unidad en Yerba Buena Condenan a 10 integrantes de una organización narco que operaba en barrios de Tucumán y dentro de Villa Urquiza Elecciones 2027: cómo sigue la causa judicial para adelantar la votación en Tucumán El adiós al Indio Solari: cuatro claves de la Argentina que se murió con él