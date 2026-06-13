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El trasfondo del cambio de apoderado del PJ: una crónica de balances, desconfianzas y versiones

Un rechazo a los informes contables del PJ activó una carrera contrarreloj para evitar posibles sanciones. El episodio terminó exponiendo algo más profundo.

Un episodio administrativo derivó en una danza de desconfianzas en el PJ tucumano.
Un episodio administrativo derivó en una danza de desconfianzas en el PJ tucumano.
Gabriela Baigorri
Por Gabriela Baigorri Hace 7 Hs

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