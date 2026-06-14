Un aprehendido por el caso de la mujer calcinada en Tucumán

Esa imagen convive con otra más dura, la de una mujer expuesta a la intemperie, a la violencia cotidiana y a los riesgos que atraviesan a quienes viven en situación de calle. “La calle siempre es peligrosa. Ella se defendía mucho cuando alguien la molestaba. Gritaba a los hombres que la molestaban o a gente que consumía drogas y se acercaba a ella, los enfrentaba y los ahuyentaba. Tenía carácter y sabía defenderse”, relató. Consultada sobre la posibilidad de que alguien le hubiera hecho daño, Hilda respondió con prudencia: “No sé quién fue capaz de hacerle daño. Pero sí pienso que, por estar en la calle, estaba expuesta. Ella se defendía de los que la trataban mal. Eso también podría traerle problemas”.