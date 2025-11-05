Crisis del transporte: los choferes de ómnibus vuelven a parar este jueves y se endurece el conflicto en la Capital

“La sensación que tengo en este momento es de decepción; esperábamos una propuesta por parte de la Municipalidad”, dijo Maximiliano Villagra, dueño de la Línea de 19, en una rueda de prensa que brindó en la Secretaría de Trabajo. Luis García, vicepresidente de Aetat, aseveró en una entrevista con LG Play que el escenario es alarmante. “Estamos en una situación compleja, no sólo por los costos, sino porque cayó la cantidad de boletos vendidos. Si comparamos octubre de este año con el de 2024, tenemos una baja del 30%. Es muchísimo”, manifestó el empresario. Y planteó que el sistema “necesita ingresos para cubrir los gastos de explotación”, aunque la intención en este caso no es avanzar con un incremento en las tarifas. “Si no hay pasajeros, no se puede mantener la frecuencia ni las unidades en condiciones. No estamos pidiendo aumentar el boleto, porque eso espantaría aún más a los usuarios. Lo que pedimos es cambiar la forma de financiamiento”, indicó García.