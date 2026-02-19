Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

La autopercepción de género, en términos simples, es el reconocimiento interno y personal del propio género, independientemente del sexo asignado al nacer. Es la vivencia íntima de quién soy dentro de la experiencia humana. Tiene implicancias sociales, jurídicas, médicas y biográficas. Está vinculada a derechos concretos y a procesos muchas veces dolorosos. Judith Butler, filósofa estadounidense, escribió que el género no es algo que “se es”, sino algo que se construye y se expresa en interacción con el mundo. Pero esa construcción no es un juego ni un disfraz: es una dimensión constitutiva de la identidad que incide en cómo una persona es reconocida y tratada por la sociedad.