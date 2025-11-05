Crisis en el transporte: “Hace mucho que somos los malos de la película, pero los números no cierran”

García remarcó que la merma de pasajeros afecta directamente la recaudación y, por ende, la posibilidad de sostener los servicios. “El sistema necesita ingresos para cubrir los gastos de explotación. Si no hay pasajeros, no se puede mantener la frecuencia ni las unidades en condiciones. No estamos pidiendo aumentar el boleto, porque eso espantaría aún más a los usuarios. Lo que pedimos es cambiar la forma de financiamiento”.