Encuesta: ¿Cómo calificarías el servicio de colectivos urbanos de Tucumán?

La crisis del transporte vuelve a enfrentar a los empresarios con el municipio y, en el medio, miles de usuarios comienzan a sufrir las consecuencias.

ESPERAS. Debido al recorte de los servicios, los usuarios pueden pasar mucho tiempo en las paradas.
Los reclamos de los empresarios por mejoras en el sistema de distribución de los subsidios, sumado a un reclamo por un aumento en el precio del boleto revivió otro capítulo de la interminable crisis del transporte, que padecen a diario miles de usuarios. Mientras desde el municipio analizan subir las tarifas, el servicio sigue en el foco de los tucumanos.

Desde esta semana, al menos tres líneas de colectivos comenzaron a reducir sus frecuencias y hasta suspendieron a cerca de 150 trabajadores, poniendo en alerta a la seccional tucumana de la UTA.

LA GACETA invita a sus lectores a calificar el servicio de colectivos urbanos en la capital tucumana. 

Temas Crisis del transporte
Comentarios