Crisis en el transporte: “El precio del boleto en Tucumán es uno de los más bajos del país”

El conflicto entre empresarios del transporte y autoridades municipales continúa. En LA GACETA, José María Franco, presidente de la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, sostuvo que la discusión sobre el boleto debe enmarcarse en un debate más amplio y su adaptación a los cambios del mercado.
“El precio en San Miguel de Tucumán del transporte público de pasajeros en colectivo es uno de los más bajos del país”, dijo Franco, al tiempo que reconoció que la situación del servicio se ve afectada por múltiples factores, entre ellos, la disminución de pasajeros y la irrupción de nuevos modelos de movilidad.
El edil explicó que “una parte importante de la sociedad dejó de utilizar el colectivo” debido a la expansión de aplicaciones internacionales de transporte, que operan en la capital y alrededores. “Gente que trabaja en estas plataformas viene desde otras localidades, como Lules, Banda del Río Salí o Tafí Viejo, porque el mayor movimiento se concentra en la capital”, detalló.
Para Franco, el problema de fondo es que el Gran San Miguel de Tucumán se vive como una sola ciudad, aunque esté administrativamente dividido. “El ciudadano no distingue entre límites políticos o jurisdiccionales, pero las administraciones sí. Mientras existan municipalidades separadas, seguirán existiendo estas divisiones”, expresó.
Consultado sobre si hay un trasfondo político en el reclamo de los empresarios del transporte, Franco fue tajante: “No creo que sea un reclamo político. Es una situación planteada por un sector que ve que el mundo cambió y que el sistema actual de transporte ya no va más. Hay que hacer un replanteo”.
En ese sentido, el concejal consideró que una reforma estructural en la administración del servicio podría mejorar la gestión. “No me parecería mal que el municipio alquile los vehículos con choferes y les pague por kilómetro recorrido. Eso permitiría tener un mayor control desde la Municipalidad”.
Por otro lado, Franco confirmó que el Concejo Deliberante avanza en la elaboración de una norma para regular las aplicaciones de transporte, como Uber o Cabify.
“Estamos terminando de pulir los últimos detalles junto a la Comisión de Transporte. Si todo avanza, antes de fin de año podríamos debatirla en el recinto. Sería una norma pionera en el país, porque San Miguel de Tucumán sería el primer distrito en regular de manera integral el trabajo de los autos particulares”, adelantó.
El proyecto, explicó, busca contemplar los intereses de todos los sectores. “Se escuchó a los trabajadores de las aplicaciones, a los taxistas, a los peones y al Ejecutivo. La idea es modernizar el sistema del Sutrappa, permitir el trabajo de autos particulares con identificación mínima y garantizar la seguridad de los usuarios”.