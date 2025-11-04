Crisis en el transporte: “El precio del boleto en Tucumán es uno de los más bajos del país”

Por otro lado, Franco confirmó que el Concejo Deliberante avanza en la elaboración de una norma para regular las aplicaciones de transporte, como Uber o Cabify.

“Estamos terminando de pulir los últimos detalles junto a la Comisión de Transporte. Si todo avanza, antes de fin de año podríamos debatirla en el recinto. Sería una norma pionera en el país, porque San Miguel de Tucumán sería el primer distrito en regular de manera integral el trabajo de los autos particulares”, adelantó.