Secciones
Política

Crisis en el transporte: “El precio del boleto en Tucumán es uno de los más bajos del país”

José María Franco, presidente de la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante capitalino, adelantó que se trabaja en una normativa para regular las aplicaciones de viajes antes de fin de año.

Hace 2 Hs

El conflicto entre empresarios del transporte y autoridades municipales continúa. En LA GACETA, José María Franco, presidente de la Comisión de Transporte del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, sostuvo que la discusión sobre el boleto debe enmarcarse en un debate más amplio y su adaptación a los cambios del mercado.

“El precio en San Miguel de Tucumán del transporte público de pasajeros en colectivo es uno de los más bajos del país”, dijo Franco, al tiempo que reconoció que la situación del servicio se ve afectada por múltiples factores, entre ellos, la disminución de pasajeros y la irrupción de nuevos modelos de movilidad.

Jaldo, sobre la crisis en el transporte público: “El diálogo es la única manera de evitar conflictos”

Jaldo, sobre la crisis en el transporte público: “El diálogo es la única manera de evitar conflictos”

El edil explicó que “una parte importante de la sociedad dejó de utilizar el colectivo” debido a la expansión de aplicaciones internacionales de transporte, que operan en la capital y alrededores. “Gente que trabaja en estas plataformas viene desde otras localidades, como Lules, Banda del Río Salí o Tafí Viejo, porque el mayor movimiento se concentra en la capital”, detalló.

Para Franco, el problema de fondo es que el Gran San Miguel de Tucumán se vive como una sola ciudad, aunque esté administrativamente dividido. “El ciudadano no distingue entre límites políticos o jurisdiccionales, pero las administraciones sí. Mientras existan municipalidades separadas, seguirán existiendo estas divisiones”, expresó.

Crisis en el transporte: “El precio del boleto en Tucumán es uno de los más bajos del país” ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO

Consultado sobre si hay un trasfondo político en el reclamo de los empresarios del transporte, Franco fue tajante: “No creo que sea un reclamo político. Es una situación planteada por un sector que ve que el mundo cambió y que el sistema actual de transporte ya no va más. Hay que hacer un replanteo”.

La respuesta del municipio capitalino a los empresarios del transporte: "Es una medida irresponsable"

La respuesta del municipio capitalino a los empresarios del transporte: Es una medida irresponsable

En ese sentido, el concejal consideró que una reforma estructural en la administración del servicio podría mejorar la gestión. “No me parecería mal que el municipio alquile los vehículos con choferes y les pague por kilómetro recorrido. Eso permitiría tener un mayor control desde la Municipalidad”.

Crisis en el transporte: “Estaría de acuerdo con un aumento del boleto de colectivo”, dijo Chahla

Crisis en el transporte: “Estaría de acuerdo con un aumento del boleto de colectivo”, dijo Chahla

Por otro lado, Franco confirmó que el Concejo Deliberante avanza en la elaboración de una norma para regular las aplicaciones de transporte, como Uber o Cabify.
“Estamos terminando de pulir los últimos detalles junto a la Comisión de Transporte. Si todo avanza, antes de fin de año podríamos debatirla en el recinto. Sería una norma pionera en el país, porque San Miguel de Tucumán sería el primer distrito en regular de manera integral el trabajo de los autos particulares”, adelantó.

El proyecto, explicó, busca contemplar los intereses de todos los sectores. “Se escuchó a los trabajadores de las aplicaciones, a los taxistas, a los peones y al Ejecutivo. La idea es modernizar el sistema del Sutrappa, permitir el trabajo de autos particulares con identificación mínima y garantizar la seguridad de los usuarios”.

Temas San Miguel de TucumánConcejo Deliberante de San Miguel de TucumánTafí ViejoLulesBanda del Río SalíEl PaísJosé María FrancoCrisis del transporte
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Jaldo, sobre la crisis en el transporte público: “El diálogo es la única manera de evitar conflictos”

Jaldo, sobre la crisis en el transporte público: “El diálogo es la única manera de evitar conflictos”

La respuesta del municipio capitalino a los empresarios del transporte: Es una medida irresponsable

La respuesta del municipio capitalino a los empresarios del transporte: "Es una medida irresponsable"

Crisis en el transporte: “Estaría de acuerdo con un aumento del boleto de colectivo”, dijo Chahla

Crisis en el transporte: “Estaría de acuerdo con un aumento del boleto de colectivo”, dijo Chahla

Aetat y UTA ratificaron las suspensiones y pidieron la intervención del municipio capitalino para resolver la crisis del transporte

Aetat y UTA ratificaron las suspensiones y pidieron la intervención del municipio capitalino para resolver la crisis del transporte

Lo más popular
El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas
1

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con tormentas dispersas

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión
2

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada
3

Anuncios de diques en Tucumán que quedaron en la nada

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años
4

El acosador de Tafí Viejo vivirá en el destierro por cuatro años

La milanesa política viene con picante
5

La milanesa política viene con picante

Crisis en el transporte: “Estaría de acuerdo con un aumento del boleto de colectivo”, dijo Chahla
6

Crisis en el transporte: “Estaría de acuerdo con un aumento del boleto de colectivo”, dijo Chahla

Más Noticias
Crisis en el transporte: “Estaría de acuerdo con un aumento del boleto de colectivo”, dijo Chahla

Crisis en el transporte: “Estaría de acuerdo con un aumento del boleto de colectivo”, dijo Chahla

Jaldo, sobre la crisis en el transporte público: “El diálogo es la única manera de evitar conflictos”

Jaldo, sobre la crisis en el transporte público: “El diálogo es la única manera de evitar conflictos”

Crisis del transporte: al menos tres líneas comenzaron a reducir la circulación de sus colectivos por la ciudad

Crisis del transporte: al menos tres líneas comenzaron a reducir la circulación de sus colectivos por la ciudad

Milei viaja a Estados Unidos: descartan un encuentro con Trump pero podría reunirse con Messi y Corina Machado

Milei viaja a Estados Unidos: descartan un encuentro con Trump pero podría reunirse con Messi y Corina Machado

El Gobierno nacional convocó a una reunión clave para actualizar el Salario Mínimo Vital y Móvil

El Gobierno nacional convocó a una reunión clave para actualizar el Salario Mínimo Vital y Móvil

Tucumán prevé gastos por unos $5 billones para 2026: qué dice el proyecto de presupuesto

Tucumán prevé gastos por unos $5 billones para 2026: qué dice el proyecto de presupuesto

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

La UNT afronta los recortes presupuestarios con más investigación y extensión

Milei reestructura y relanza la mesa política de su gestión

Milei reestructura y relanza la mesa política de su gestión

Comentarios