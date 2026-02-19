Secciones
Política

Alberto Fernández habló sobre la protesta de la CGT: “A mi gobierno jamás le hicieron un paro general”

Mientras el país se paraliza por la cuarta huelga general contra Javier Milei, el ex presidente resaltó que terminó su mandato sin medidas de fuerza de la central obrera.

Alberto Fernández Alberto Fernández
Hace 1 Hs

En medio de una jornada de paro nacional de la CGT, el ex presidente Alberto Fernández utilizó sus redes sociales para contrastar su relación con el sindicalismo frente a la de la gestión actual. "Hubo un gobierno que siempre pensó en los que trabajan; a ese gobierno jamás le hicieron un paro general.", sentenció el ex mandatario a través de su cuenta en X.

”Dejó que las paritarias funcionaran a pleno, generó trabajo registrado, quitó el Impuesto a las Ganancias a los asalariados y dejó el desempleo más bajo en democracia. A ese gobierno jamás le hicieron un paro general“, agregó.

Fernández acompañó su mensaje con una estadística que ubica a Javier Milei con cuatro paros en cinco meses, frente a ninguno que registró su administración (2019-2023). Según el ex presidente, esto se debió a que su gestión permitió paritarias libres, generó empleo registrado y eliminó el Impuesto a las Ganancias para los asalariados.

Sin embargo, el clima en las calles cuenta otra historia. La medida de fuerza de la CGT, motivada por el rechazo a la reforma laboral, logró un acatamiento masivo en sectores clave. 

A pesar de que el Gobierno ofreció retirar el polémico artículo 44 -que reducía el salario por enfermedad-, los gremios mantienen el reclamo contra la flexibilización de indemnizaciones y las restricciones al derecho de huelga.

Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Vivo
EN VIVO Cómo impacta el paro general de la CGT, a horas de una nueva sesión en Diputados para tratar la Reforma laboral

EN VIVO Cómo impacta el paro general de la CGT, a horas de una nueva sesión en Diputados para tratar la Reforma laboral

Paro general: ¿qué pasará con los vuelos?

Paro general: ¿qué pasará con los vuelos?

Paro de la CGT en Tucumán: dos líneas desafían la medida y circulan bajo un clima de tensión

Paro de la CGT en Tucumán: dos líneas desafían la medida y circulan bajo un clima de tensión

Lo más popular
Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán
1

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano
2

Therian, género y cultura digital: la era donde todo convive en el mismo plano

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos
3

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos

El mercado tucumano se llenó de incertidumbre por el cierre de Fate
4

El mercado tucumano se llenó de incertidumbre por el cierre de Fate

Ataque en Tafí del Valle: “La acusación de la fiscalía no representa lo que realmente sucedió esa madrugada”
5

Ataque en Tafí del Valle: “La acusación de la fiscalía no representa lo que realmente sucedió esa madrugada”

Paro de la CGT en Tucumán: dos líneas desafían la medida y circulan bajo un clima de tensión
6

Paro de la CGT en Tucumán: dos líneas desafían la medida y circulan bajo un clima de tensión

Más Noticias
Paro de la CGT en Tucumán: dos líneas desafían la medida y circulan bajo un clima de tensión

Paro de la CGT en Tucumán: dos líneas desafían la medida y circulan bajo un clima de tensión

¿Qué pasará con los taxis durante el paro general?

¿Qué pasará con los taxis durante el paro general?

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán

Paro general de la CGT: uno por uno, los servicios que se verán afectados en Tucumán

Reforma laboral: expectativa por un quórum ajustado en Diputados

Reforma laboral: expectativa por un quórum ajustado en Diputados

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos

Paro de la CGT: sin colectivos, pese a la amenaza del Gobierno a los sindicatos

Ataque en Tafí del Valle: “La acusación de la fiscalía no representa lo que realmente sucedió esa madrugada”

Ataque en Tafí del Valle: “La acusación de la fiscalía no representa lo que realmente sucedió esa madrugada”

El mercado tucumano se llenó de incertidumbre por el cierre de Fate

El mercado tucumano se llenó de incertidumbre por el cierre de Fate

Elección del Defensor del Pueblo: avanza el cronograma en la Legislatura

Elección del Defensor del Pueblo: avanza el cronograma en la Legislatura

Comentarios