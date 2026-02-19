Alberto Fernández habló sobre la protesta de la CGT: “A mi gobierno jamás le hicieron un paro general”

En medio de una jornada de paro nacional de la CGT, el ex presidente Alberto Fernández utilizó sus redes sociales para contrastar su relación con el sindicalismo frente a la de la gestión actual. "Hubo un gobierno que siempre pensó en los que trabajan; a ese gobierno jamás le hicieron un paro general.", sentenció el ex mandatario a través de su cuenta en X.
”Dejó que las paritarias funcionaran a pleno, generó trabajo registrado, quitó el Impuesto a las Ganancias a los asalariados y dejó el desempleo más bajo en democracia. A ese gobierno jamás le hicieron un paro general“, agregó.
Fernández acompañó su mensaje con una estadística que ubica a Javier Milei con cuatro paros en cinco meses, frente a ninguno que registró su administración (2019-2023). Según el ex presidente, esto se debió a que su gestión permitió paritarias libres, generó empleo registrado y eliminó el Impuesto a las Ganancias para los asalariados.
Sin embargo, el clima en las calles cuenta otra historia. La medida de fuerza de la CGT, motivada por el rechazo a la reforma laboral, logró un acatamiento masivo en sectores clave.
A pesar de que el Gobierno ofreció retirar el polémico artículo 44 -que reducía el salario por enfermedad-, los gremios mantienen el reclamo contra la flexibilización de indemnizaciones y las restricciones al derecho de huelga.