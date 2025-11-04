Aetat y UTA ratificaron las suspensiones y pidieron que Chahla intervenga para resolver la crisis del transporte

González reconoció que la crisis que denuncian los empresarios “es real” y que se agravó por la caída en la venta de boletos y la competencia de servicios ilegales. “Las ventas bajaron entre un 20 y un 30%, y el tema del Moto Uber también complica. No queremos que haya compañeros en la calle, pero la situación de algunas empresas es muy delicada”, señaló.