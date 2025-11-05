UTA confirmó el paro: sin colectivos hasta las 17 y mañana no habrá transporte público en San Miguel de Tucumán

El secretario general de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), César González, informó esta tarde a LA GACETA que el gremio resolvió implementar una medida de fuerza en el servicio de transporte público de San Miguel de Tucumán. “Se ha confirmado el paro”, dijo el dirigente, y explicó que la decisión fue adoptada por el cuerpo de delegados del sindicato.
González, además, informó que en este momento se realizan asambleas en las cabeceras de cada línea por parte del personal del gremio, motivo por el cual el servicio se reanudará recién a partir de las 17.
“Vamos a parar hasta las 17, para que no quede ningún trabajador en la calle. A partir de la medianoche, se detendrán los servicios por completo: de las 14 líneas urbanas, 13 no funcionarán. La línea 8 no se adhiere porque no suspendió el servicio”, explicó González. Y aclaró que los recorridos metropolitanos e interurbanos operarán con normalidad.
Empresarios del sector afirmaron a este diario que ya fueron notificados sobre el paro, y aseveraron que los tomó "por sorpresa" por la inmediatez.
La audiencia que fracasó
Al mediodía se realizó una nueva audiencia en la Secretaría de Trabajo con la presencia de representantes de Aetat y de UTA, pero sin la participación del municipio capitalino, que había sido convocado.
Al término del encuentro, González confirmó que los empresarios ratificaron las suspensiones de los 150 choferes y que el gremio rechazó la medida “en todos y cada uno de sus términos”, motivo que llevó al paro.
“No vamos a aceptar bajo ningún concepto la suspensión del personal. Sabemos que las empresas están en crisis, que la situación no está bien para nadie, pero suspendiendo a los compañeros no van a solucionar sus problemas”, había manifestado.
En cuanto a la ausencia del municipio en la audiencia, González consideró que hubiera sido importante su presencia. “Creo que hubiese sido lo correcto. Eso habría evitado este tipo de situaciones. Pero nuestro conflicto no es con la municipalidad ni con la provincia, sino con los empresarios”, aclaró.
El dirigente no descartó participar en la reunión ampliada que convocará el municipio el próximo viernes: “Si nos invitan, no tenemos ningún problema en asistir”.